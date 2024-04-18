Кампания нацелена на разные возрастные группы, учитывая различные уязвимости и поведенческие модели. Подростки, которые считаются особенно уязвимыми из-за своей технической подкованности, но неопытности, являются основным объектом внимания.

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Взрослые, которые часто самоуверенно относятся к кибербезопасности, и пожилые люди, которые все больше полагаются на онлайн-платформы, также занимают видное место в информационно-просветительской работе кампании.

Материалы кампании сосредоточены на практических мерах кибербезопасности, которые часто упускаются из виду в повседневной жизни, таких как:

регулярная смена паролей,

тщательная проверка онлайн-ссылок и сетей Wi-Fi.

Доступные ресурсы, в том числе интерактивные образовательные инструменты, доступны для облегчения обучения и самооценки.

Очень важно признать, что кибербезопасность выходит за рамки специалистов, влияя на каждого, кто имеет доступ к Интернету. Поэтому мы сосредоточены на распространении основ кибергигиены среди украинцев, независимо от демографических характеристик или активности в Интернете,

– отметил региональный директор CRDF Global Михаил Верич.

Кибербезопасность это важно

Заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Демедюк отметил важность кибербезопасности для национальной и глобальной безопасности. По его мнению, кибербезопасность должна быть приоритетом для каждого гражданина, учитывая ее влияние на личную и коллективную безопасность.

Это уже вторая волна кампании по улучшению киберграмотности украинцев: первая успешно прошла с сентября 2022 по сентябрь 2023 года. Чтобы обеспечить длительное и устойчивое влияние, кампания продолжается и постоянно совершенствуется, адаптируясь к новым угрозам и привлекая новых пользователей сети для создания безопасного онлайн-пространства в Украине.

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Всеукраинская информационно-образовательная кампания по повышению уровня осведомленности населения Украины о киберугрозах и основных правилах кибергигиены реализуется Представительством Фонда гражданских исследований и развития США в Украине при поддержке Государственного департамента США и при содействии Национального координационного центра кибербезопасности при СНБО Украины и МОН Украины, а также при информационной поддержке "Всеукраинской школы онлайн", ГС "Освитория" и Киев Цифровой.