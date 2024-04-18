Кампанія націлена на різні вікові групи, враховуючи різні вразливості та поведінкові моделі. Підлітки, які вважаються особливо вразливими через свою технічну підкованість, але недосвідченість, є основним об'єктом уваги.

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Дорослі, які часто самовпевнено ставляться до кібербезпеки, та люди похилого віку, які все більше покладаються на онлайн-платформи, також посідають чільне місце в інформаційно-просвітницькій роботі кампанії.

Матеріали кампанії зосереджені на практичних заходах кібербезпеки, які часто не беруться до уваги в повсякденному житті, таких як:

регулярна зміна паролів,

ретельна перевірка онлайн-посилань та мереж Wi-Fi.

Доступні ресурси, в тому числі інтерактивні освітні інструменти, доступні для полегшення навчання і самооцінки.

Дуже важливо визнати, що кібербезпека виходить за рамки фахівців, впливаючи на кожного, хто має доступ до Інтернету. Тому ми зосереджені на поширенні основ кібергігієни серед українців, незалежно від демографічних характеристик чи активності в Інтернеті,

– зазначив регіональний директор CRDF Global Михайло Верич.

Кібербезпека це важливо

Заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Демедюк наголосив на важливості кібербезпеки для національної та глобальної безпеки. На його думку, кібербезпека повинна бути пріоритетом для кожного громадянина, враховуючи її вплив на особисту та колективну безпеку.

Це вже друга хвиля кампанії з покращення кіберграмотності українців: перша успішно пройшла з вересня 2022 до вересня 2023 року. Щоб забезпечити тривалий і стійкий вплив, кампанія продовжується та постійно вдосконалюється, адаптуючись до нових загроз та залучаючи нових користувачів мережі для створення безпечного онлайн-простору в Україні.

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Всеукраїнська інформаційно-освітня кампанія з підвищення рівня обізнаності населення України щодо кіберзагроз та основних правил кібергігієни реалізується Представництвом Фонду цивільних досліджень та розвитку США в Україні за підтримки Державного департаменту США та за сприяння Національного координаційного центру кібербезпеки при РНБО України та МОН України, а також за інформаційної підтримки "Всеукраїнської школи онлайн", ГС "Освіторія" та Київ Цифровий.