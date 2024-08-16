Поворотным моментом в этом вопросе стало то, что лидеры Специального комитета Палаты представителей по вопросам Китая, обратились в Министерство торговли США с просьбой провести расследование в отношении компании TP-Link.

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Законодатели указали на уязвимости в программном обеспечении TP-Link и случаи использования роутеров компании для нацеливания на чиновников из европейских стран.

В их письме к министру торговли США Джине Раймондо отмечается, что эти роутеры представляют "беспрецедентную угрозу национальной безопасности".

Мы просим министерство рассмотреть угрозу, которую представляют роутеры, связанные с Китаем, особенно те, предлагаемые крупнейшим мировым производителем, таким как TP-Link,

– пишут конгрессмены.

Министерство торговли США признало запрос и намерено расследовать эти обвинения. В ответ посольство Китая призвало американские власти основывать свои выводы на веских доказательствах, а не на безосновательных предположениях и обвинениях.

Представители компании TP-Link пока не предоставила никаких комментариев по этому поводу.