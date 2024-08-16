Поворотним моментом у цьому питанні стало те, що лідери Спеціального комітету Палати представників з питань Китаю, звернулися до Міністерства торгівлі США з проханням провести розслідування щодо компанії TP-Link.
Читайте на сайті Microsoft тихо закриває програму, яка була з нами понад 7 років
Законодавці вказали на вразливості у програмному забезпеченні TP-Link та випадки використання роутерів компанії для націлювання на урядовців з європейських країн.
У їхньому листі до міністерки торгівлі США Джини Раймондо наголошується, що ці роутери становлять "безпрецедентну загрозу національній безпеці".
Ми просимо міністерство розглянути загрозу, яку становлять роутери, пов'язані з Китаєм, особливо ті, що пропонуються найбільшим світовим виробником, таким як TP-Link,
– пишуть конгресмени.
Міністерство торгівлі США визнало запит і має намір розслідувати ці звинувачення. У відповідь посольство Китаю закликало американську владу ґрунтувати свої висновки на вагомих доказах, а не на безпідставних припущеннях і звинуваченнях.