Поворотним моментом у цьому питанні стало те, що лідери Спеціального комітету Палати представників з питань Китаю, звернулися до Міністерства торгівлі США з проханням провести розслідування щодо компанії TP-Link.

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Законодавці вказали на вразливості у програмному забезпеченні TP-Link та випадки використання роутерів компанії для націлювання на урядовців з європейських країн.

У їхньому листі до міністерки торгівлі США Джини Раймондо наголошується, що ці роутери становлять "безпрецедентну загрозу національній безпеці".

Ми просимо міністерство розглянути загрозу, яку становлять роутери, пов'язані з Китаєм, особливо ті, що пропонуються найбільшим світовим виробником, таким як TP-Link,

– пишуть конгресмени.

Міністерство торгівлі США визнало запит і має намір розслідувати ці звинувачення. У відповідь посольство Китаю закликало американську владу ґрунтувати свої висновки на вагомих доказах, а не на безпідставних припущеннях і звинуваченнях.

Представники компанії TP-Link поки що не надала жодних коментарів з цього приводу.