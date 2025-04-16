Еще одна соцсеть

OpenAI, известная своими прорывами в сфере искусственного интеллекта, готовится сделать следующий большой шаг – создать собственную социальную сеть. По данным The Verge, компания уже разработала внутренний прототип, который своей структурой напоминает X Илона Маска. В нем реализована социальная лента новостей, интегрированная с генератором изображений на базе ChatGPT, сообщает 24 Канал.

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Пока неизвестно, будет ли новая платформа полностью отдельной, или ее функции станут частью уже существующего приложения ChatGPT. Хотя пока непонятно, будет ли проект реализован публично после тестирования, сам факт, что прототип уже существует, свидетельствует о серьезности намерений OpenAI выйти за пределы традиционной ИИ-продукции.

Одной из ключевых причин разработки новой платформы является возможность собирать данные пользователей в реальном времени. Это дало бы компании значительное преимущество в тренировке своих моделей – преимущество, которой уже пользуются X и Meta. Вероятно, запуск соцсети также станет шагом к диверсификации бизнеса OpenAI.

Генеральный директор компании Сэм Альтман, по данным источников, неофициально консультируется с внешними экспертами по концепции будущей соцсети. Очевидно, что этот запуск вряд ли понравится Илону Маску. Оба миллиардера находятся в затяжном конфликте. Известно, что компания отказала Маску в попытке выкупа OpenAI, а в ответ Сэм Альтман даже предлагал купить Twitter за 9,7 миллиарда долларов – вчетверо меньше, чем Маск заплатил за платформу в 2022 году. В своем предложении Альтман принципиально употребил старое название платформы "Twitter" вместо нового названия "X".

Противостояние между Маском и OpenAI обострилось после того, как последняя подала встречный иск против миллиардера. В документе говорится о преднамеренных медийных атаках,, судебном давлении и попытках манипулирования активами компании. Кроме того, OpenAI обнародовала письмо Маска, датированное периодом его пребывания в компании, в котором он предлагал объединить OpenAI с Tesla и возглавить новую коммерческую структуру, хотя сейчас он показательно выступает против коммерциализации компании.

После выхода из OpenAI в 2018 году Маск создал собственную ИИ-компанию – xAI, которая очень быстро достигла значительных успехов. Теперь же OpenAI может бросить вызов не только Meta, но и соцсети самого Маска, которую он позиционирует как центр будущего "всепоглощающей" цифровой среды.