Ще одна соцмережа

OpenAI, відома своїми проривами у сфері штучного інтелекту, готується зробити наступний великий крок – створити власну соціальну мережу. За даними The Verge, компанія вже розробила внутрішній прототип, який своєю структурою нагадує X Ілона Маска. У ньому реалізована соціальна стрічка новин, інтегрована з генератором зображень на базі ChatGPT, повідомляє 24 Канал.

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Поки що невідомо, чи буде нова платформа повністю окремою, чи її функції стануть частиною вже існуючого додатка ChatGPT. Хоча поки незрозуміло, чи буде проєкт реалізовано публічно після тестування, сам факт, що прототип уже існує, свідчить про серйозність намірів OpenAI вийти за межі традиційної ШІ-продукції.

Однією з ключових причин розробки нової платформи є можливість збирати дані користувачів у реальному часі. Це дало б компанії значну перевагу у тренуванні своїх моделей – перевагу, якою вже користуються X та Meta. Імовірно, запуск соцмережі також стане кроком до диверсифікації бізнесу OpenAI.

Генеральний директор компанії Сем Альтман, за даними джерел, неофіційно консультується із зовнішніми експертами щодо концепції майбутньої соцмережі. Очевидно, що цей запуск навряд чи сподобається Ілону Маску. Обидва мільярдери перебувають у затяжному конфлікті. Відомо, що компанія відмовила Маску в спробі викупу OpenAI, а у відповідь Сем Альтман навіть пропонував купити Twitter за 9,7 мільярда доларів – вчетверо менше, ніж Маск заплатив за платформу в 2022 році. У своїй пропозиції Альтман принципово вжив стару назву платформи "Twitter" замість нової назви "X".

Протистояння між Маском і OpenAI загострилося після того, як остання подала зустрічний позов проти мільярдера. У документі йдеться про навмисні медійні атаки, судовий тиск і спроби маніпулювання активами компанії. Крім того, OpenAI оприлюднила лист Маска, датований періодом його перебування в компанії, в якому він пропонував об'єднати OpenAI з Tesla та очолити нову комерційну структуру, хоча зараз він показово виступає проти комерціоналізації компанії.

Після виходу з OpenAI у 2018 році Маск створив власну ШІ-компанію – xAI, яка дуже швидко досягла значних успіхів. Тепер же OpenAI може кинути виклик не лише Meta, а й соцмережі самого Маска, яку він позиціонує як центр майбутнього "всепоглинаючого" цифрового середовища.