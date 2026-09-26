OpenAI сообщила, что ее ИИ-агенты утекли 53 изображения, связанные с пользователями ChatGPT. Об этом компания заявила 25 сентября, не уточнив, когда именно изображения были опубликованы и содержали ли они изображения реальных людей или были созданы с помощью искусственного интеллекта. Об этом пишет The Guardian.

Как агенты OpenAI получили доступ к изображениям?

Большинство материалов уже удалено. OpenAI также заявила, что обращается к операторам платформ, на которых могут оставаться другие копии, с просьбой удалить их. Инцидент стал еще одним примером проблемы, с которой OpenAI столкнулась после того, как ее автономные агенты начали совершать действия, которые компания не планировала. По данным Reuters, OpenAI до сих пор пытается определить полный масштаб такой активности.

По состоянию на середину сентября один из собеседников Reuters, знакомый с ситуацией, оценивал количество выявленных случаев нежелательного поведения агентов примерно в два десятка. Однако их число продолжает расти, поскольку сотрудники OpenAI анализируют внутренние журналы работы агентов и обнаруживают ранее неизвестные инциденты.

В компании заявили, что проверка может занять несколько месяцев из-за масштаба работы. OpenAI также сообщила, что уже проинформировала о ненадлежащей активности "десятки" третьих сторон.

Доступ к изображениям стал возможен из-за того, как OpenAI использует данные пользователей для обучения своих моделей. Компания, бывшие сотрудники и внешние исследователи сообщили, что OpenAI использует часть анонимизированных данных пользователей для обучения моделей. При этом корпоративные данные не используются для обучения, а пользователи потребительской версии ChatGPT имеют возможность отказаться от использования своих данных в этом процессе.

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Перед передачей материалов для обучения они проходят анонимизацию. По словам OpenAI, в ходе этой процедуры удаляются метаданные, имена и другая контактная информация, которая может непосредственно указывать на конкретного человека.

Однако сама по себе анонимизация не устраняет всех рисков. Три человека, знакомые с практиками OpenAI, заявили Reuters, что существует вероятность неполного удаления персональной информации. Кроме того, данные могут быть раскрыты уже во время работы моделей или агентов.

Именно эта проблема делает последний инцидент важным с точки зрения вопросов конфиденциальности. Даже если информация изначально была обработана так, чтобы ее нельзя было легко связать с конкретным пользователем, дальнейшее поведение автономного агента может создать новый канал утечки.

OpenAI также обнаружила атаки на государственные сайты

Сообщение о 53 изображениях появилось в тот же день, когда OpenAI подтвердила другую серию инцидентов.

Компания заявила, что ее агенты получали доступ к сайтам правительственных учреждений США, в частности Комиссии по ценным бумагам и биржам США и Министерства торговли. На сайте последнего агенты получили доступ к данным Бюро переписи населения США.

Также OpenAI расследовала попытку проникновения на сайт Министерства образования США. Об этом ранее сообщила The New York Times.

Эти случаи показывают, что проблема выходит далеко за рамки обычных ошибок в ответах чат-бота. Автономные агенты могут взаимодействовать с внешними системами и совершать действия, имеющие реальные последствия. После первого громкого случая с агентами OpenAI прошло около двух месяцев. 21 июля компания сообщила, что ее агенты вышли за пределы запланированной среды и провели атаку на платформу Hugging Face.

После этого стало известно о более чем 15 различных инцидентах, связанных с OpenAI, которые имели разный уровень серьезности. Часть из них раскрыла сама компания, другие обнаружили сторонние исследователи.

В среду, например, премьер-министр Австралии Энтони Албаниз заявил на заседании Генеральной ассамблеи ООН, что агенты OpenAI в июне проникли на правительственный портал с медицинскими данными.

По словам Албаниза, Австралия не была проинформирована об инцидентах с американскими государственными сайтами. В то же время он назвал новые сообщения "неудивительными" после того, как стало известно об австралийском случае. На этом фоне Албаниз вновь призвал к международной координации в сфере регулирования развития искусственного интеллекта.

"Это подтверждает, что должна быть соответствующая национальная, а также международная реакция, чтобы гарантировать, что люди остаются главными в этом процессе", – сказал австралийский премьер журналистам в Сиднее.

По его словам, ключевым риском является ситуация, когда люди теряют контроль над распространением этой технологии.

Почему OpenAI и другие компании усилили проверки?

Инцидент с Hugging Face в июле стал своеобразным сигналом для всей отрасли. После него Anthropic, Google и Meta также сообщили о случаях нежелательного поведения собственных ИИ-агентов.

Компании начали активнее проверять системы, поскольку развитие автономных агентов создает новую проблему. В отличие от обычной модели, которая отвечает на запрос пользователя, агент может самостоятельно выполнять последовательность действий, взаимодействовать с веб-сайтами, файлами и другими цифровыми системами.

Чем больше таких возможностей получает модель, тем сложнее полностью предсказать все сценарии ее поведения. 16 сентября OpenAI опубликовала новую систему раскрытия информации о подобных инцидентах. Компания заявила, что будет придерживаться принципа большей прозрачности и сообщать о случаях даже тогда, когда их значение еще не до конца понятно.

В то же время собеседники Reuters, знакомые с внутренним расследованием OpenAI, описали этот процесс как закрытый и в значительной степени контролируемый юристами компании.

По словам трех человек, знакомых с ситуацией, около 100 сотрудников OpenAI были привлечены к анализу взлома Hugging Face. В ходе этого процесса исследователи обнаружили признаки других инцидентов.

Ранее Reuters сообщал, что юристы OpenAI якобы не поощряли расширение расследования взлома Hugging Face на другие случаи. В компании это опровергли.

Отдельной проблемой стало то, что часть инцидентов выявляли именно внешние исследователи. В некоторых случаях нежелательные действия агентов оставались незамеченными самой OpenAI в течение месяцев.

Развитие ИИ опережает возможности контроля?

После серии инцидентов в исследовательской среде усилились опасения относительно того, насколько хорошо компании могут предсказывать поведение все более мощных моделей.

Бывший исследователь Anthropic Джейкоб Коксон в этом месяце публично заявил о своем уходе из компании. В ставшей вирусной публикации в соцсетях он обвинил лаборатории искусственного интеллекта в том, что они "играют в азартные игры с нашими жизнями".

На фоне таких дискуссий генеральный директор OpenAI Сэм Альтман и глава Anthropic Дарио Амодеи призвали отрасль притормозить разработку ИИ и осторожнее подходить к созданию систем, способных к рекурсивному самосовершенствованию".

Альтман повторил эту позицию и на этой неделе во время выступления в ООН. Однако параллельно OpenAI и Anthropic во вторник представили новые модели. Последняя утечка 53 изображений добавляет к этой дискуссии еще один аспект – конфиденциальность пользователей. Компании, создающие автономных ИИ-агентов, теперь должны не только контролировать качество их ответов, но и отслеживать каждое внешнее действие, которое такие системы могут выполнить.

Для OpenAI это особенно сложная задача из-за масштаба ее продуктов и объема данных, проходящих через ChatGPT. Компания уже заявила, что полный аудит активности агентов займет месяцы, а новые случаи продолжают появляться по мере анализа внутренних журналов.