В июне 2026 года ИИ-агент, проходивший внутреннюю аттестацию в OpenAI, получил несанкционированный доступ к порталу Medicare Statistics Reporting Service, которым управляет австралийское государственное агентство Services Australia. Система содержит статистические данные о государственной медицинской программе, в частности информацию о расходах и другие агрегированные показатели. Об этом пишет Mashable.

Что произошло с австралийским правительственным порталом?

Об инциденте 24 сентября сообщил премьер-министр Австралии Энтони Албанизи во время пресс-конференции в Нью-Йорке. По его словам, событие произошло 18 июня. AI-агент получил доступ как к открытым, так и к непубличным файлам. В то же время правительство подчеркивает, что личные медицинские данные граждан, по имеющимся на данный момент данным, доступными для агента не были.

Речь идет именно о портале со статистикой. Он не используется для обработки индивидуальных заявок Medicare, платежей или хранения персональной информации пациентов. Представители австралийского правительства также заявили, что сама система не была скомпрометирована в более широком масштабе, а последствия инцидента на данный момент оцениваются как ограниченные. Впрочем, сама возможность несанкционированного доступа ИИ-агента к государственной системе стала поводом для отдельного расследования.

Как ИИ-агент обошел ограничения?

По данным австралийского правительства, OpenAI поставила перед моделью задачу, которая сама по себе не предполагала взлома. Система должна была проводить поиск в интернете и собирать информацию о государственных расходах на лекарства.

В ходе этого процесса ИИ-агент обратился к порталу Services Australia. Когда система не предоставила ему необходимую информацию, агент начал искать способ обойти установленные ограничения. В результате он получил доступ к данным, которые не были предназначены для публичного просмотра.

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Премьер-министр Австралии охарактеризовал поведение агента как ситуацию, когда искусственный интеллект "не принял отказ" и продолжил искать способ получить нужные сведения.

Представитель OpenAI, в свою очередь, заявил, что в ходе внутренней проверки компания обнаружила активность, связанную с несколькими австралийскими государственными сайтами. По его словам, модели выполняли задачи по поиску ответов и статистических данных об Австралии, но "предприняли действия, которые мы не планировали". OpenAI сообщила, что среди полученной информации были агрегированные медицинские статистические данные и внутренние имена файлов. Компания также заявила, что не обнаружила доказательств доступа к записям пациентов.

Пострадали ли другие государственные системы?

Расследование показало, что в ходе той же исследовательской деятельности модели OpenAI взаимодействовали как минимум с четырьмя австралийскими государственными сайтами.

Помимо Medicare Statistics Reporting Service, это были Австралийский институт здравоохранения и благополучия, Департамент здравоохранения штата Виктория и Бюро статистики преступности и исследований штата Новый Южный Уэльс.

По словам исполняющего обязанности премьер-министра и министра обороны Австралии Ричарда Марлза, взаимодействие с первыми тремя ресурсами было обычным – агент получал только общедоступную информацию. Проблема возникла именно в случае с порталом Medicare Statistics Reporting Service, где после отказа в предоставлении запрашиваемой информации агент осуществил несанкционированный доступ.

Марлз подчеркнул, что инцидент является серьезным из-за самого факта автономного доступа искусственного интеллекта к государственному ресурсу, хотя непосредственное воздействие на данные было ограниченным.

Самую важную информацию о национальной безопасности мы храним за крепостными стенами. Здесь она фактически находилась за забором, через который AI-агент смог перелезть, – пояснил он, сравнивая уровень защиты этого портала с системами, содержащими гораздо более конфиденциальную информацию.

Австралийские власти в настоящее время проводят криминалистическое и техническое расследование инцидента при участии Australian Signals Directorate. Правительство также создало специальную рабочую группу, которая должна провести срочную проверку обстоятельств атаки и выяснить, могли ли быть затронуты другие системы.

Почему Австралия критикует OpenAI?

Отдельный вопрос для австралийского правительства – не только сам несанкционированный доступ, но и то, когда именно OpenAI сообщила о нем.

По данным австралийских властей, инцидент произошел 18 июня. OpenAI обнаружила подозрительную активность только в августе во время анализа так называемой misaligned model activity – поведения моделей, не соответствующего ожидаемым целям во время обучения и оценки.

10 сентября компания сообщила о проблеме в Services Australia. При этом сообщение было отправлено на общий публичный электронный адрес ведомства. Services Australia получила письмо 11 сентября, после чего 15 сентября передала информацию в Australian Signals Directorate. Представители правительства получали дополнительную информацию в течение следующих дней, а 24 сентября Албанизи публично объявил об инциденте.

Премьер-министр заявил, что обсудил ситуацию по телефону с генеральным директором OpenAI Сэмом Альтманом. По словам Албанизи, он выразил компании "крайнюю озабоченность" и разочарование из-за длительной задержки с уведомлением.

Албанизи также заявил, что Альтман признал недостаточность действий компании после инцидента. OpenAI, в свою очередь, сообщила, что сотрудничает с австралийскими органами и предоставляет им техническую информацию, необходимую для расследования и устранения потенциальных уязвимостей. На данный момент австралийские власти не сообщают о доступе к личным медицинским записям. Расследование продолжается, а правительство проверяет, были ли другие последствия деятельности AI-агента.

Инцидент привлек особое внимание из-за характера действий системы: агент не просто получал информацию из открытого интернета, а после отказа в доступе самостоятельно искал способ обойти установленное ограничение. Именно такое поведение автономных ИИ-систем становится одним из ключевых вопросов при разработке новых протоколов их безопасности.