Вот пять ключевых функций браузера, которыми, по мнению Техно 24, стоит пользоваться каждому, чтобы оставаться в безопасности во время просмотра веб-страниц.

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Отключите опции автозаполнения и сохранения пароля

Многие браузеры предлагают сохранять ваши пароли и автоматически заполнять их при посещении веб-сайтов. Хотя эта функция удобна, она представляет значительный риск для безопасности.

Если кто-то получит доступ к вашему устройству, он сможет войти в ваши аккаунты без вашего пароля. Для дополнительной безопасности лучше отключить автозаполнение и вводить пароли вручную.

Как отключить автозаполнение в Google Chrome

Перейдите в Настройки > Автозаполнение и пароли > Менеджер паролей Google > Настройки.

Отключите параметр Предлагать сохранять пароли и ключ доступа.

Как отключить автозаполнение в Mozilla Firefox

Откройте Настройки > Конфиденциальность и безопасность > Пароли.

Снимите флажок Заполнять имена пользователей и пароли автоматически.

Выключив эту функцию, вам придется каждый раз вводить данные для входа вручную, но это значительно повышает уровень безопасности.

Активируйте "Не отслеживать"

Веб-сайты собирают данные о вашем поведении в Интернете, чтобы показывать таргетированную рекламу. Это может подвергать вас рискам конфиденциальности, такие как кража личных данных или утечка данных.

Большинство современных браузеров предлагают функцию "Не отслеживать", которая позволяет веб-сайтам прекратить отслеживать вашу активность в Интернете.

Как включить функцию "Не отслеживать" в Google Chrome

Перейдите в Настройки > Конфиденциальность и безопасность > Сторонние файлы cookie.

Включите Отправлять запрос "Не отслеживать" вместе с трафиком веб-просмотра.

Как включить функцию "Не отслеживать" в Mozilla Firefox.

Откройте Настройки > Конфиденциальность и безопасность.

В разделе Параметры конфиденциальности веб-сайтов выберите Отправлять веб-сайтам запрос "Не отслеживать".

Имейте в виду, что не все веб-сайты обязаны выполнять этот запрос, поэтому в некоторых случаях вы все равно можете видеть таргетированную рекламу.

Включите блокировщик всплывающих окон

Всплывающие окна могут не просто раздражать - они часто обманом заставляют пользователей переходить по вредоносным ссылкам, которые приводят к загрузке вредоносного программного обеспечения. Эти вредоносные всплывающие окна могут похитить конфиденциальные данные или заразить ваше устройство. Включение блокировщика всплывающих окон в вашем браузере может помочь предотвратить эти угрозы.

Как заблокировать всплывающие окна в Google Chrome

Перейдите в Настройки > Конфиденциальность и безопасность > Настройки сайта > Всплывающие окна и перенаправления.

Выберите Не разрешать сайтам отправлять всплывающие окна или использовать перенаправления.

Как заблокировать всплывающие окна в Mozilla Firefox.

Перейдите в Настройки > Конфиденциальность и безопасность.

Перейдите в Разрешения и установите флажок Блокировать всплывающие окна.

Примените настройки расширенной защиты

Базовые меры безопасности в Интернете, такие как использование надежных паролей и обновление программного обеспечения, полезны, но иногда их недостаточно. Настройки расширенной защиты в вашем браузере обеспечивают дополнительный уровень безопасности, активно сканируя подозрительные загрузки и оповещая вас о небезопасных веб-сайтах.

Как активировать расширенную защиту в Google Chrome

Перейдите в Настройки > Конфиденциальность и безопасность > Безопасность.

В разделе Безопасный просмотр веб-страниц выберите Усиленная защита.

Этот параметр работает во всех службах Google и остается активным, даже если вы меняете браузер или устройство, обеспечивая более комплексную защиту от онлайн-угроз.

Всегда используйте безопасные соединения

Во время просмотра веб-страниц всегда ищите значок маленького висячего замка рядом с URL-адресом веб-сайта. Это означает, что веб-сайт использует HTTPS - безопасный протокол, который шифрует данные между вашим браузером и сайтом. Чтобы обеспечить безопасное соединение, когда это возможно, включите эту функцию в своем браузере.

Как включить функцию "Всегда использовать безопасное соединение" в Google Chrome

Перейдите в Настройки > Конфиденциальность и безопасность > Безопасность.

Включите Всегда использовать безопасные соединения.

Выберите Предупреждать обо всех опасных сайтах.

Как включить функцию "Всегда использовать безопасные соединения" в Mozilla Firefox.

Откройте Настройки > Конфиденциальность и безопасность.

Прокрутите вниз до Безопасность > Режим только HTTPS.

Выберите Включить режим только HTTPS во всех окнах.

С этой настройкой ваш браузер автоматически будет устанавливать безопасное соединение с каждым сайтом, который поддерживает HTTPS, сохраняя ваши данные в безопасности.

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Эти функции могут значительно повысить вашу безопасность в Интернете. Активируйте эти настройки, чтобы уменьшить риск утечки данных, заражения вредоносными программами и кражи личных данных.