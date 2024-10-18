Ось п'ять ключових функцій браузера, якими, на думку Техно 24, варто користуватися кожному, щоб залишатися в безпеці під час перегляду веб-сторінок.

Дивіться також 7 основних функцій, які повинні бути у вашому майбутньому Wi-Fi роутері

Вимкніть опції автозаповнення та збереження пароля

Багато браузерів пропонують зберігати ваші паролі та автоматично заповнювати їх під час відвідування веб-сайтів. Хоча ця функція зручна, вона становить значний ризик для безпеки.

Якщо хтось отримає доступ до вашого пристрою, він зможе увійти у ваші акаунти без вашого пароля. Для додаткової безпеки краще вимкнути автозаповнення і вводити паролі вручну.

Як вимкнути автозаповнення в Google Chrome

Перейдіть до Налаштування > Автозаповнення та паролі > Менеджер паролів Google > Налаштування.

Вимкніть параметр Пропонувати зберігати паролі та ключ доступу.

Як вимкнути автозаповнення в Mozilla Firefox

Відкрийте Налаштування > Конфіденційність і безпека > Паролі.

Зніміть прапорець Заповнювати імена користувачів і паролі автоматично.

Вимкнувши цю функцію, вам доведеться щоразу вводити дані для входу вручну, але це значно підвищує рівень безпеки.

Активуйте "Не відстежувати"

Веб-сайти збирають дані про вашу поведінку в Інтернеті, щоб показувати таргетовану рекламу. Це може наражати вас на ризики конфіденційності, такі як крадіжка особистих даних або витік даних.

Більшість сучасних браузерів пропонують функцію "Не відстежувати", яка дозволяє веб-сайтам припинити відстежувати вашу активність в Інтернеті.

Як увімкнути функцію "Не відстежувати" в Google Chrome

Перейдіть до Налаштування > Конфіденційність і безпека > Сторонні файли cookie.

Увімкніть Відправляти запит "Не відстежувати" разом із трафіком веб-перегляду.

Як увімкнути функцію "Не відстежувати" в Mozilla Firefox.

Відкрийте Налаштування > Конфіденційність і безпека.

У розділі Параметри конфіденційності веб-сайтів виберіть Відправляти веб-сайтам запит "Не відстежувати ".

Майте на увазі, що не всі веб-сайти зобов'язані виконувати цей запит, тому в деяких випадках ви все одно можете бачити таргетовану рекламу.

Увімкніть блокувальник спливаючих вікон

Спливаючі вікна можуть не просто дратувати - вони часто обманом змушують користувачів переходити за шкідливими посиланнями, які призводять до завантаження шкідливого програмного забезпечення. Ці шкідливі спливаючі вікна можуть викрасти конфіденційні дані або заразити ваш пристрій. Увімкнення блокувальника спливаючих вікон у вашому браузері може допомогти запобігти цим загрозам.

Як заблокувати спливаючі вікна в Google Chrome

Перейдіть до Налаштування > Конфіденційність і безпека > Налаштування сайту > Спливаючі вікна та переспрямування.

Виберіть Не дозволяти сайтам надсилати спливаючі вікна або використовувати переспрямування.

Як заблокувати спливаючі вікна в Mozilla Firefox.

Перейдіть до Налаштування > Конфіденційність і безпека.

Перейдіть до Дозволи і встановіть прапорець Блокувати спливаючі вікна.

Застосуйте налаштування розширеного захисту

Базові заходи безпеки в Інтернеті, такі як використання надійних паролів та оновлення програмного забезпечення, є корисними, але іноді їх недостатньо. Налаштування розширеного захисту у вашому браузері забезпечують додатковий рівень безпеки, активно скануючи підозрілі завантаження та сповіщаючи вас про небезпечні веб-сайти.

Як активувати розширений захист у Google Chrome

Перейдіть до Налаштування > Конфіденційність і безпека > Безпека.

У розділі Безпечний перегляд веб-сторінок виберіть Посилений захист.

Цей параметр працює в усіх службах Google і залишається активним, навіть якщо ви змінюєте браузер або пристрій, забезпечуючи більш комплексний захист від онлайн-загроз.

Завжди використовуйте безпечні з'єднання

Під час перегляду веб-сторінок завжди шукайте значок маленького висячого замка поруч з URL-адресою веб-сайту. Це означає, що веб-сайт використовує HTTPS - безпечний протокол, який шифрує дані між вашим браузером і сайтом. Щоб забезпечити безпечне з'єднання, коли це можливо, увімкніть цю функцію у своєму браузері.

Як увімкнути функцію "Завжди використовувати безпечне з'єднання" в Google Chrome

Перейдіть до Налаштування > Конфіденційність і безпека > Безпека.

Увімкніть Завжди використовувати безпечні з'єднання.

Виберіть Попереджувати про всі небезпечні сайти.

Як увімкнути функцію "Завжди використовувати безпечні з'єднання" в Mozilla Firefox.

Відкрийте Налаштування > Конфіденційність і безпека.

Прокрутіть униз до Безпека > Режим тільки HTTPS.

Виберіть Увімкнути режим тільки HTTPS у всіх вікнах.

З цим налаштуванням ваш браузер автоматично встановлюватиме безпечне з'єднання з кожним сайтом, який підтримує HTTPS, зберігаючи ваші дані в безпеці.

Дивіться також 7 "червоних прапорців", які змусять вас перестати користуватися соцмережами

Ці функції можуть значно підвищити вашу безпеку в Інтернеті. Активуйте ці налаштування, щоб зменшити ризик витоку даних, зараження шкідливими програмами та крадіжки особистих даних.