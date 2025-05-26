Что известно

Астрономы из Института перспективных исследований в Принстоне под руководством Сихао Ченга объявили об открытии 2017 OF201 – тела диаметром около 700 километров в диаметре. Оно достаточно большое, чтобы приобретать статус карликовой планеты. Это открытие сдвигает границы наших знаний об отдаленных участках Пояса Койпера, исследование которого затруднено из-за слабого отражения света и экстремальных температур, сообщает 24 Канал со ссылкой на arXiv.

Смотрите также Телескоп James Webb обнаружил самую холодную экзопланету в истории наблюдений

Орбита 2017 OF201 чрезвычайно удлиненная: перигелий (ближайшая к Солнцу точка) лежит на расстоянии почти 45 астрономических единиц, что похоже на орбиту Плутона, тогда как афелий (самая отдаленная точка) достигает более 1600 астрономических единиц. Из-за такой траектории оборот вокруг Солнца длится около 25 000 лет. Для сравнения, до этого наиболее удаленным считался объект FarFarOut, который расположен на расстоянии около 132 астрономических единиц.

2017 OF201 было обнаружено в архивных данных Dark Energy Camera Legacy Survey (DECaLS) и Канадско-Французско-Гавайского телескопа (CFHT). С 2011 по 2018 год исследователи зарегистрировали объект 19 раз, что позволило точно определить его орбиту и характеристики. Первые наблюдения фиксировали его на расстоянии около 90 астрономических единиц – более чем вдвое дальше среднего расстояния Плутона.

Команда смоделировала эволюцию орбиты 2017 OF201 как с гипотетической Планетой 9, и без нее:

В отсутствии большой невидимой планеты эта карликовая планета может сохранить стабильную траекторию в течение миллионов лет.

Тогда как при наличии Планеты 9 гравитационные взаимодействия с Нептуном в конце концов выведут ее за пределы системы.

Это открытие не только бросает вызов идее существования Девятой планеты, но и свидетельствует, что несмотря на то, что 2017 OF201 находится в зоне обнаружения лишь 1 % времени своего орбитального периода, вероятно, существует еще около сотни подобных тел.

В результате Международный астрономический союз официально присвоил 2017 OF201 статус карликовой планеты, а статья с описанием открытия опубликована на сервере препринтов, ожидая рецензирования независимыми учеными.