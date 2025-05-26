Що відомо

Астрономи з Інституту перспективних досліджень у Прінстоні під керівництвом Сіхао Ченга оголосили про відкриття 2017 OF201 – тіла діаметром близько 700 кілометрів. Воно достатньо велике, щоб набувати статусу карликової планети. Це відкриття зрушує межі наших знань про віддалені ділянки Поясу Койпера, дослідження якого ускладнене через слабке відбиття світла й екстремальні температури, повідомляє 24 Канал з посиланням на arXiv.

Дивіться також Телескоп James Webb виявив найхолоднішу екзопланету в історії спостережень

Орбіта 2017 OF201 надзвичайно видовжена: перигелій (найближча до Сонця точка) лежить на відстані майже 45 астрономічних одиниць, що схоже на орбіту Плутона, тоді як афелій (найвіддаленіша точка) сягає понад 1600 астрономічних одиниць. Через таку траєкторію оберт навколо Сонця триває близько 25 000 років. Для порівняння, до цього найбільш віддаленим вважався об’єкт FarFarOut, який розташований на відстані близько 132 астрономічних одиниць.

2017 OF201 було виявлено в архівних даних Dark Energy Camera Legacy Survey (DECaLS) та Канадсько-Французько-Гавайського телескопа (CFHT). З 2011 по 2018 рік дослідники зареєстрували об’єкт 19 разів, що дозволило точно визначити його орбіту та характеристики. Перші спостереження фіксували його на відстані близько 90 астрономічних одиниць – більш ніж удвічі далі за середню відстань Плутона.

Команда змоделювала еволюцію орбіти 2017 OF201 як із гіпотетичною Планетою 9, так і без неї:

У відсутності великої невидимої планети ця карликова планета може зберегти стабільну траєкторію протягом мільйонів років.

Тоді як за наявності Планети 9 гравітаційні взаємодії з Нептуном врешті виведуть її за межі системи.

Це відкриття не лише кидає виклик ідеї існування Дев’ятої планети, а й свідчить, що попри те, що 2017 OF201 перебуває в зоні виявлення лише 1 % часу свого орбітального періоду, ймовірно, існує ще близько сотні подібних тіл.

У результаті Міжнародний астрономічний союз офіційно присвоїв 2017 OF201 статус карликової планети, а стаття з описом відкриття опублікована на сервері препринтів, очікуючи на рецензування незалежними вченими.