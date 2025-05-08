Хакеры "Кибер АТЕШ" атаковали важный ресурс оккупантов в Крыму
- Партизанское движение "АТЕШ" совершило кибератаку на сайт Kassa24.ru, главный ресурс для продажи билетов в Крыму.
- Цель – подрыв пропагандистской деятельности оккупантов и срыв пропагандистских мероприятий.
Партизанское движение "АТЕШ", а точнее его подразделение "Кибер АТЕШ", провело операцию против российских оккупантов в Крыму. Как пишут в официальном телеграм-канале движения, реализация плана намеренно началась именно перед 9 мая.
Что известно
Под ударом оказался ресурс Kassa24.ru, который занимается продажей билетов на концерты и мероприятия в Симферополе, Севастополе и Ялте. На момент написания этого материала, сайт не работает, выдавая ошибку соединения, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Кибер АТЕШ".
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К 9 мая – дню, который когда-то был символом окончания войны, – мы положили сайт Kassa24.ru. Это главный билетный ресурс в Крыму, через который распространяется пропагандистская "культурная" повестка дня оккупантов,
– написали хакеры "Кибер АТЕШ" на своем канале в Telegram.
Украинские киберактивисты добавляют, что "в руках путинского режима даже День Победы стал инструментом зомбирования". Из памяти о настоящем подвиге оккупанты сделали средство милитаризации населения и оправдания новой преступной войны. "Путин, как и Гитлер, сеет смерть под прикрытием высших целей", – добавили хакеры.
По их словам, целью является не только борьба с армией, но и с идеологической машиной. "Если они думают, что могут на оккупированных украинских территориях устраивать парады и представления, – пусть готовятся, что вся их цифровая витрина будет разрушена".
Пока неизвестно, какого характера эта атака. Это может быть как DDoS, когда огромное количество трафика направляется на сервер и выводит его из строя, так и проникновение на сам сайт или сервер с его последующим уничтожением на уровне кода.
Можно ожидать, что теперь по крайней мере часть оккупантов не сможет посетить пропагандистские мероприятия, посвященные празднованию девятого мая.
Подробнее о движении "АТЕШ":
- Движение возникло в Крыму летом 2022 года среди крымских татар и украинцев, когда стало понятно, что Россия готовит мобилизацию на оккупированных территориях.
- В состав входят крымские татары, украинцы и русские, которые даже мобилизовались в российскую армию для подрывной деятельности изнутри.
- Численность движения выросла до почти 2 тысяч агентов, которые действуют в разных регионах РФ – от Калининграда до Сибири.
- Движение разделено на политическое, идеологическое и боевое крылья.
- Основная цель – подрыв боеспособности российских войск, уничтожение военных целей, объектов инфраструктуры, саботаж, диверсии, сбор разведданных для ВСУ, а также подготовка к деоккупации украинских территорий.
- "АТЕШ" проводит диверсии как в Крыму, так и в России: например, подрыв трансформаторной подстанции в Московской области, что оставило без связи ряд важных военных объектов.
- Среди других операций – ликвидация оккупантов в Симферополе, разведка передвижения техники, подрывы железной дороги, саботаж на военных складах, передача координат для ударов ВСУ.
- В составе движения действует отдельное киберподразделение "Кибер АТЕШ", к которому привлечены программисты, хакеры и волонтеры, которые занимаются кибератаками, саботажем на предприятиях оборонно-промышленного комплекса России и Беларуси, а также информационными операциями.
- Символика движения – стилизованная пиктограмма пламени в желтом цвете.