Детали

Компания Anker больше всего известна своими павербанками и зарядными станциями, но на самом деле ее ассортимент широк и разнообразен. На выставке CES 2025 она показала концепт пляжного зонта с гибкими настройками, который сохраняет прохладу, одновременно заряжая ваш телефон или холодильник для еды и напитков EverFrost 2 от Anker, сообщает 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

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Как и любой другой пляжный зонт, Solix Solar Beach Umbrella является портативным, разборным и предназначен для защиты от дождя (класс защиты самого устройства – IP67) и чрезмерного солнца. Но уникальной ее делает наличие гибких солнечных панелей, прикрепленных сверху.

Компания предложила лишь несколько незначительных деталей о том, как работает Solix Solar Beach Umbrella, поэтому главное мы узнаем позже. Мы знаем, что в панелях используются перовскитные солнечные элементы, которые имеют "на 30 процентов лучшую производительность", чем традиционные кристаллические кремниевые элементы. Это означает, что номинальная мощность солнечной батареи может достигать 80 ватт.



Solix Solar Beach Umbrella от Anker / Фото Anker

Оба устройства – кулер и зонтик – могут управляться дистанционно, поэтому вы можете контролировать температуру напитков и пищи в холодильнике на расстоянии.

Электрический холодильник EverFrost 2 доступен в размерах 23 литра, 40 литров и 58 литров. Самая большая модель имеет два отдельных отсека: в одном из них продукты замораживаются, а в другом хранятся в прохладе. Конечно, обоими режимами можно управлять с помощью мобильного приложения. Он также имеет складной поддон с ручкой и водонепроницаемость IPX3. Два съемные аккумуляторы питают каждый из кулеров, которые, по словам Anker, могут обеспечить до 104 часов охлаждения, если оба блока включены одновременно.

Каждая батарея также служит павербанком с зарядными портами USB-C и USB-A, если вам нужно зарядить телефон или включить ряд светильников. Кулер имеет солнечное зарядное устройство мощностью 100 Вт, автомобильную розетку и USB-C для подзарядки.

Модели объемом 40 и 58 литров появятся в продаже в феврале, а меньший вариант будет запущен позже в этом году.



Solix Solar Beach Umbrella от Anker / Фото Anker

Солнечный зонт Anker Solix Solar Umbrella, который будет доступен этим летом, не такой захватывающий, как кулеры, поскольку не сможет активно охлаждать вас, а лишь создаст тень. Зато она может дать дополнительную энергию для холодильника или даже запитать вентилятор. Solar Umbrella имеет выходную мощность 100 Вт через порты XT-60 и USB-C, поэтому вы можете подключить к ней различные вещи.

Цены на кулеры и зонты пока не сообщаются.