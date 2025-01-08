Деталі

Компанія Anker найбільше відома своїми павербанками та зарядними станціями, але насправді її асортимент широкий і різноманітний. На виставці CES 2025 вона показала концепт пляжної парасольки з гнучкими налаштуваннями, яка зберігає прохолоду, одночасно заряджаючи ваш телефон або холодильник для їжі та напоїв EverFrost 2 від Anker, повідомляє 24 Канал з посиланням на TechCrunch.

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Як і будь-яка інша пляжна парасолька, Solix Solar Beach Umbrella є портативною, розбірною і призначена для захисту від дощу (клас захисту самого пристрою – IP67) та надмірного сонця. Але унікальною її робить наявність гнучких сонячних панелей, прикріплених зверху.

Компанія запропонувала лише кілька незначних деталей про те, як працює Solix Solar Beach Umbrella, тож головне ми дізнаємося пізніше. Ми знаємо, що у панелях використовуються перовскітні сонячні елементи, які мають "на 30 відсотків кращу продуктивність", ніж традиційні кристалічні кремнієві елементи. Це означає, що номінальна потужність сонячної батареї може досягати 80 ватів.



Solix Solar Beach Umbrella від Anker / Фото Anker

Обидва пристрої – кулер і парасолька – можуть управлятися дистанційно, тому ви можете контролювати температуру напоїв та їжі в холодильнику на відстані.

Електричний холодильник EverFrost 2 доступний у розмірах 23 літри, 40 літрів та 58 літрів. Найбільша модель має два окремих відсіки: в одному з них продукти заморожуються, а в іншому зберігаються в прохолоді. Звісно, обома режимами можна керувати за допомогою мобільного додатка. Він також має складаний піддон з ручкою та водонепроникність IPX3. Два знімні акумулятори живлять кожен з кулерів, які, за словами Anker, можуть забезпечити до 104 годин охолодження, якщо обидва блоки увімкнені одночасно.

Кожна батарея також слугує павербанком із зарядними портами USB-C та USB-A, якщо вам потрібно зарядити телефон або увімкнути низку світильників. Кулер має сонячний зарядний пристрій потужністю 100 Вт, автомобільну розетку та USB-C для підзарядки.

Моделі об'ємом 40 і 58 літрів з'являться у продажу в лютому, а менший варіант буде запущений пізніше цього року.



Solix Solar Beach Umbrella від Anker / Фото Anker

Сонячна парасолька Anker Solix Solar Umbrella, котра буде доступна цього літа, не така захоплююча, як кулери, оскільки не зможе активно охолоджувати вас, а лише створить тінь. Натомість вона може дати додаткову енергію для холодильника або навіть заживити вентилятор. Solar Umbrella має вихідну потужність 100 Вт через порти XT-60 та USB-C, тож ви можете під'єднати до неї різні речі.

Ціни на кулери та парасолі поки що не повідомляються.