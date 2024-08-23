Пока неизвестно насколько масштабными могут быть проблемы. Существует вероятность, что это локальные трудности с которыми столкнулись лишь некоторые пользователи, сообщает Техно 24.

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Крупнейшая DDoS-атака на monobank

Напомним, что не так давно monobank успешно противостоял масштабной DDoS-атаке, которая началась вечером 16 августа, а прекратилась только рано утром 19 августа.

Во время атаки на сервисы Monobank поступило более 7,5 миллиарда запросов. Несмотря на интенсивность, банк поддерживал бесперебойное обслуживание своих клиентов. Олег Гороховский отметил работу ИТ-команды monobank украинских спецслужб, которые помогали противостоять атаке.

Этот инцидент в очередной раз доказал, что monobank является особой целью, которую постоянно пытается атаковать Россия. Очевидно в компании это прекрасно понимают и готовы противостоять таким киберугрозам одновременно гарантируя непрерывное обслуживание пользователей.

Вместе с тем в monobank часто происходят мелкие сбои, которые удается оперативно решить.