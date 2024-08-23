Наразі невідомо наскільки масштабними можуть бути проблеми. Існує ймовірність, що це локальні труднощі з якими зіткнулися лише деякі користувачі, повідомляє Техно 24.

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Найбільша DDoS-атака на monobank

Нагадаємо, що не так давно monobank успішно протистояв масштабній DDoS-атаці, яка розпочалася ввечері 16 серпня, а припинилася аж рано вранці 19 серпня.

Під час атаки на сервіси Monobank надійшло понад 7,5 мільярдів запитів. Попри інтенсивність банк підтримував безперебійне обслуговування своїх клієнтів. Олег Гороховський відзначив роботу ІТ-команди monobank українських спецслужб, які допомагали протистояти атаці.

Цей інцидент вкотре довів, що monobank є особливою ціллю, яку постійно намагається атакувати Росія. Вочевидь в компанії це чудово розуміють і готові протистояти таким кіберзагрозам водночас гарантуючи безперервне обслуговування користувачів.

Разом з тим в monobank часто стаються дрібні збої, які вдається оперативно вирішити.