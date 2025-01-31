Этот метода предусматривает удаление всей крови из организма, отделение плазмы и замену ее специальной смесью, рассказывает 24 Канал.

А тем временем Инженер прожил в замкнутом пространстве под водой 120 дней, побив рекорд

Джонсон поделился фотографией с пакетом странной смеси, заявив, что внедряет биотехнологический протокол, который, по его словам, может замедлить процессы старения.

Что известно о процедуре?

Полный плазмаферез, или TPE – это не новая медицинская практика. Она применяется для лечения некоторых аутоиммунных и воспалительных заболеваний. Однако использование ее для борьбы со старением – это новый экспериментальный подход.

Джонсон утверждает, что его методика базируется на научных исследованиях, которые якобы демонстрируют положительное влияние TPE на "биологические часы старения". Вместо собственной плазмы он использует смесь, содержащую 5% альбумина (белка плазмы крови) и внутривенный иммуноглобулин (IVIG) – компонент донорской крови, способствующий укреплению иммунной системы.

Может ли что-то пойти не так?

Предприниматель уже отметил, что одним из побочных эффектов TPE является увеличенный риск инфекций. Несмотря на это, он планирует проводить процедуру дважды в неделю и продолжать свои исследования в сфере биохакинга.

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Ранее Джонсон отказался от использования крови своего сына, признав, что этот метод не дал ожидаемых результатов. Его предыдущий эксперимент вызвал резонанс в научном сообществе, поскольку эффективность так называемых "молодежных переливаний" пока не подтверждена однозначными доказательствами.