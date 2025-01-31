Цей методу передбачає видалення всієї крові з організму, відділення плазми та заміну її спеціальною сумішшю, розповідає 24 Канал.

А тим часом Інженер прожив у замкненому просторі під водою 120 днів, побивши рекорд

Джонсон поділився світлиною з пакетом дивної суміші, заявивши, що впроваджує біотехнологічний протокол, який, за його словами, може уповільнити процеси старіння.

Що відомо про процедуру?

Повний плазмаферез, або TPE – це не нова медична практика. Вона застосовується для лікування деяких аутоімунних і запальних захворювань. Однак використання її для боротьби зі старінням – це новий експериментальний підхід.

Джонсон стверджує, що його методика базується на наукових дослідженнях, які нібито демонструють позитивний вплив TPE на "біологічні годинники старіння". Замість власної плазми він використовує суміш, що містить 5% альбуміну (білка плазми крові) та внутрішньовенний імуноглобулін (IVIG) – компонент донорської крові, що сприяє зміцненню імунної системи.

Чи може щось піти не так?

Підприємець уже відзначив, що одним із побічних ефектів TPE є збільшений ризик інфекцій. Попри це, він планує проводити процедуру двічі на тиждень і продовжувати свої дослідження у сфері біохакінгу.

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Раніше Джонсон відмовився від використання крові свого сина, визнавши, що цей метод не дав очікуваних результатів. Його попередній експеримент викликав резонанс у науковій спільноті, оскільки ефективність так званих "молодіжних переливань" поки що не підтверджена однозначними доказами.