Как генетический анализ помог разгадать загадку возрастом 1500 лет?

На протяжении веков историки спорили о происхождении разрушительной Юстиниановой чумы, которая почти 1500 лет назад унесла жизни десятков миллионов людей и изменила судьбу Византийской империи. Хотя письменные источники намекали на чуму, до недавнего времени не существовало прямых биологических доказательств, что оставляло значительный пробел в понимании пандемий. Теперь эта загадка разгадана, пишет 24 Канал со ссылкой на MDPI. Genes.

Международная группа ученых под руководством исследователей из Университета Южной Флориды и Флоридского Атлантического университета впервые получила прямые геномные доказательства, идентифицирующие бактерию Yersinia pestis (чумная палочка) как возбудителя болезни. Ключевое открытие было сделано во время анализа человеческих останков из массового захоронения в древнем городе Джераш в Иордании, расположенном неподалеку от эпицентра пандемии.

Ученые успешно извлекли и секвенировали генетический материал из восьми человеческих зубов, найденных в погребальных камерах под бывшим римским ипподромом. В середине VI – начале VII века, когда письменные источники фиксировали внезапную волну смертности, эту арену для развлечений превратили в братскую могилу. Это свидетельствует, что городские центры, вероятно, были переполнены и не могли справиться с последствиями катастрофы.



Так выглядит Yersinia pestis (чумная палочка) / Фото Ларри Штауффера, Лаборатория общественного здоровья штата Орегон

Геномный анализ показал, что жертвы чумы были носителями почти идентичных штаммов Yersinia pestis. Этот факт не только подтверждает присутствие бактерии в Византийской империи между 550 и 660 годами нашей эры, но и указывает на быструю и разрушительную вспышку болезни, что соответствует историческим описаниям.

Дополнительное исследование ставит находку в Джераше в более широкий эволюционный контекст. Проанализировав сотни древних и современных геномов Yersinia pestis, ученые пришли к выводу, что бактерия циркулировала среди людей за тысячелетия до Юстиниановой чумы. Кроме того, более поздние пандемии, например Черная смерть в XIV веке, возникали независимо друг от друга из долговременных животных резервуаров, а не происходили от одного предкового штамма. Эта модель кардинально отличается от пандемии COVID-19, которая возникла в результате одного события передачи вируса от животного к человеку.

Это открытие меняет представление о том, как пандемии появляются и распространяются. Они являются не единичными историческими катастрофами, а повторяющимися биологическими событиями, двигателями которых являются скопления людей, мобильность и изменения окружающей среды. Исследователи подчеркивают, что, хотя чума и COVID-19 очень разные, обе болезни демонстрируют неразрывную связь между глобальным взаимодействием и риском пандемий. Чума, с которой человечество борется тысячи лет, до сих пор существует, что напоминает о невозможности полного искоренения некоторых патогенов.

Вдохновленная этим прорывом, команда планирует расширить свои исследования, изучая образцы из Венеции и острова Лазаретто-Веккьо, одного из важнейших в мире мест массовых захоронений жертв чумы.