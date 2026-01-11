Как возникает разница в химическом составе пресных и соленых водоемов?

Процесс формирования солености океанов начинается высоко в горах и в атмосфере. Дождевая вода, падая на землю, взаимодействует с углекислым газом, из-за чего становится слабокислой. Эта слабая кислота действует как растворитель, постепенно разрушая горные породы и вымывая из них минералы в форме заряженных частиц – ионов. Самыми распространенными среди них являются натрий и хлорид, которые, соединяясь, образуют знакомую нам поваренную соль, пишет 24 Канал.

Реки и ручьи выполняют роль своеобразных конвейеров, транспортирующих эти растворенные вещества в Мировой океан. Интересно, что сами реки при этом не становятся солеными. Это объясняется тем, что их воды находятся в постоянном движении и регулярно обновляются благодаря осадкам и таянию снегов. Соли просто не успевают накапливаться в руслах в значительных концентрациях, поскольку вода быстро стекает в океан.

В океане же ситуация совсем другая. Вода с его поверхности постоянно испаряется под воздействием солнечного тепла, но соль остается. Этот естественный механизм концентрации продолжается миллиарды лет, постепенно превращая океан в соленый раствор. Кроме речных стоков, существуют и другие источники минералов: подводные вулканы и гидротермальные источники на морском дне. Вода, просачивается сквозь разломы земной коры, нагревается магмой и возвращается в океан, обогащенная магнием, кальцием, железом и другими элементами.

Средний уровень солености морской воды составляет около 35 граммов на литр. Однако этот показатель может существенно меняться в зависимости от региона:

Например, в Балтийском море соленость низкая – всего 7 – 8 промилле, поскольку туда впадает много полноводных рек.

Зато в Красном море она достигает 40 – 41 промилле из-за отсутствия речного притока и интенсивное испарение.

Рекордсменом является Мертвое море, где концентрация соли составляет невероятные 260 – 300 промилле.



Мертвое море в Израиле / Фото Unsplash

По подсчетам ученых, если бы всю соль из океанов можно было равномерно распределить по суше, она покрыла бы всю планету слоем толщиной 152 метра. Ежегодно реки приносят в океан около четырех миллионов тонн минералов, поддерживая этот величественный природный цикл, длящийся миллиарды лет.

Почему рыба не соленая, а человеку морскую воду пить нельзя?

Возникает логичный вопрос: почему рыба в океане не имеет соленого вкуса? Морские обитатели имеют специальные физиологические механизмы. Хлоридные клетки в жабрах костистых рыб вырабатывают особый фермент, который активно выкачивает избыток натрия из организма. Их почки также избирательно фильтруют и выводят лишние ионы.

А вот для человека употребление морской воды является смертельно опасным: организм пытается вывести чрезмерную соль, забирая влагу из собственных клеток, что приводит к стремительному обезвоживанию и отказу жизненно важных органов.

Как соль в морях и океанах влияет на планету?

Соленость океана – это не только химическая характеристика, но и двигатель глобального климата. Соленая вода плотнее пресной, что запускает так называемую термогалинную циркуляцию, или "океанический конвейер". В этом процессе холодная и соленая вода у полюсов опускается на дно и движется к экватору, а теплая вода из тропиков направляется на север, обогревая планету. Глобальное потепление и таяние ледников угрожают разбавить этот соленый баланс пресной водой, что может остановить климатический конвейер и привести к катастрофическим последствиям: от массового вымирания морских видов до экстремальных холодов на полюсах и перегрева экваториальных зон.