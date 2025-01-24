Детали

Первое, что вы можете заметить, это весьма сильное сходство с Apple Vision Pro, что уже вызвало массу шуток в соцсетях. Хотя устройство от "яблочной" компании не стало хитом продаж, он был и остается буквально технологическим чудом, которое привлекло внимание всего мира. Не удивительно, что Samsung, как главный конкурент Apple на рынке технологий, подался на тот же рынок. К сожалению, никакой конкретики о Project Moohan не было предоставлено, но компания по крайней мере показала живое доказательство того, что устройство существует не только на рендерах, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Verge.

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Окончательного названия Project Moohan мы еще не знаем, но некоторые называют ее Samsung XR. Так же неизвестны и характеристики. Слухи говорят, что гарнитура будет полагаться на шестиядерный процессор Snapdragon XR2+ Gen 2 для обеспечения высокой производительности.

Что интересно, компания изначально якобы вообще планировала отказаться от разработки гарнитуры, поскольку рынок не впечатлял. Но когда Apple выпустила свою Vision Pro, устроив настоящий ажиотаж, команда Samsung вернулась к чертежной доске. Она заменила устаревший и неэффективный в плане энергопотребления процессор Exynos 2200 и сделала будущую новинку устройством премиум-класса.



Project Moohan / Фото The Verge



Project Moohan / Фото The Verge



Project Moohan / Фото The Verge

Как пишут журналисты, во время мероприятия Galaxy Unpacked, никому не было разрешено касаться гарнитуры XR, но сделанные снимки показывают, что она крепится на голове и имеет приличное количество подушек для обеспечения комфортной посадки.

За стеклянной крышкой также присутствуют несколько камер, датчики которых, вероятно, предназначены как для смешанной, так и для дополненной реальности.

Возвращаясь к процессору, эксперты отмечают, что Snapdragon XR2+ Gen 2 был разработан в сотрудничестве Google и Samsung и может обеспечить разрешение 4,3K на дисплей при 90 кадрах в секунду. Графический процессор Adreno 740 в паре с чипсетом может декодировать видео 8K 60FPS и кодировать контент 8K 30FPS или 4K 60FPS. Кроме того, он умеет одновременно обрабатывать 12 прямых трансляций с камер с задержкой всего 12 миллисекунд. Кремний также поддерживает новейшие стандарты Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.3, что должно помочь значительно уменьшить задержки.



Project Moohan / Фото The Verge



Project Moohan / Фото The Verge

Samsung не предоставила никаких сроков запуска. Ожидается, что сначала устройство будет предоставлено разработчикам, чтобы те могли разработать для него программное обеспечение, а после этого нам остается надеяться, что эта новая игрушка будет стоить дешевле, чем Apple Vision Pro.