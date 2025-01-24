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Перше, що ви можете помітити, це вельми сильна схожість із Apple Vision Pro, що вже викликало масу жартів у соцмережах. Хоча пристрій від "яблучної" компанії не став хітом продажів, він був і залишається буквально технологічним дивом, яке привернуло увагу всього світу. Тож не дивно, що Samsung, як головний конкурент Apple на ринку технологій, подався на той же ринок. На жаль, жодної конкретики про Project Moohan не було надано, але компанія принаймні показала живий доказ того, що пристрій існує не лише на рендерах, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Verge.

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Остаточної назви Project Moohan ми ще не знаємо, але дехто називає її Samsung XR. Так само невідомі й характеристики. Чутки говорять, що гарнітура буде покладатися на шестиядерний процесор Snapdragon XR2+ Gen 2 для забезпечення високої продуктивності.

Що цікаво, компанія спочатку нібито взагалі планувала відмовитися від розробки гарнітури, оскільки ринок не вражав. Але коли Apple випустила свою Vision Pro, влаштувавши справжній ажіотаж, команда Samsung повернулася до креслярської дошки. Вона замінила застарілий і неефективний у плані енергоспоживання процесор Exynos 2200 і зробила майбутню новинку пристроєм преміум-класу.



Project Moohan / Фото The Verge



Project Moohan / Фото The Verge



Project Moohan / Фото The Verge

Як пишуть журналісти, під час заходу Galaxy Unpacked, нікому не було дозволено торкатися гарнітури XR, але зроблені знімки показують вона кріпиться на голові та має пристойну кількість подушок для забезпечення комфортної посадки.

За скляною кришкою також присутні кілька камер, датчики яких, ймовірно, призначені як для змішаної, так і для доповненої реальності.

Повертаючись до процесора, експерти зазначають, що Snapdragon XR2+ Gen 2 був розроблений у співпраці Google та Samsung і може забезпечити роздільну здатність 4,3K на дисплей при 90 кадрах в секунду. Графічний процесор Adreno 740 в парі з чипсетом може декодувати відео 8K 60FPS і кодувати контент 8K 30FPS або 4K 60FPS. Крім того, він уміє одночасно обробляти 12 прямих трансляцій з камер із затримкою лише 12 мілісекунд. Кремній також підтримує новітні стандарти Wi-Fi 7 і Bluetooth 5.3, що має допомогти значно зменшити затримки.



Project Moohan / Фото The Verge



Project Moohan / Фото The Verge

Samsung не надала жодних термінів запуску. Очікується, що спочатку пристрій буде надано розробникам, щоб ті могли розробити для нього програмне забезпечення, а після цього нам лишається сподіватися, що ця нова іграшка коштуватиме дешевше, ніж Apple Vision Pro.