Социальная сеть Threads, принадлежащая Meta, объявила о запуске новой функции персонализации под названием Dear Algo. Она позволяет пользователям напрямую сообщать алгоритму, какой контент они хотят видеть в своей ленте – больше или меньше – в течение ограниченного времени. Об этом пишет TechCrunch.

Как работает Dear Algo и чем она отличается от конкурентов?

Чтобы воспользоваться инструментом, нужно создать публичное сообщение, которое начинается со слов "Dear Algo", а дальше описать свое пожелание. Например: "Dear Algo, show me more posts about podcasts". После этого алгоритм меняет ленту в соответствии с запросом на три дня.

Важный нюанс заключается в том, что такие обращения являются публичными. Другие пользователи видят это сообщение и даже могут распространить его, чтобы применить аналогичные настройки к собственной ленте. Для части аудитории это может быть недостатком, ведь не все захотят открыто демонстрировать свои интересы. В то же время в Meta считают, что такая модель поможет людям открывать новые темы и участвовать в обсуждениях, превращая персонализацию в совместный опыт.

В компании подчеркивают, что Threads позиционируется как место для слежения за событиями в реальном времени. Однако интересы пользователей могут быстро меняться – например, во время прямой трансляции матча NBA или когда человек не хочет видеть спойлеры к сериалу, который еще не успел посмотреть. Dear Algo позволяет оперативно подстроить ленту под такие ситуативные запросы.

Хотя Threads, как и конкуренты X и Bluesky, уже имеет кнопку "Not Interested" для скрытия нежелательного контента, новый инструмент расширяет возможности влияния на алгоритм. В отличие от стандартного ограничения отдельных сообщений, Dear Algo позволяет задать общее направление для рекомендаций, что может сделать платформу более динамичной и похожей на сервис с выраженным эффектом реального времени, которым традиционно считается X.

Как пишет CNBC, функция уже доступна в США, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии. В будущем Threads планирует расширить ее на другие страны.

Запуск Dear Algo происходит на фоне роста мобильной аудитории сервиса. По данным компании Similarweb, по состоянию на 7 января 2026 года Threads имел 141,5 миллиона ежедневных активных пользователей в мобильном приложении, тогда как X – 125 миллионов. В то же время X все еще опережает Threads в веб-версии, но мобильные приложения Threads для iOS и Android демонстрируют стабильный рост активности в течение последних месяцев.