Колоссальная сумма

Штраф начисляется еще с 2020 года, когда российские телеканалы "Царьград" и "РИА" подали в суд на Google из-за блокировки их контента. С тех пор сумма продолжает расти, поскольку многие другие каналы также выиграли судебные дела против Google, пишет Gizmodo.

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По состоянию на вторник штраф составил два ундециллиона рублей (2 с 36 нулями) или примерно двадцать дециллионов долларов США (20 с 33 нулями). Это выглядит вот так: 20 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 долларов.

Учитывая, что Google не платил предыдущие штрафы (кроме тех относительно незначительных сумм, которые были арестованы Россией и фактически украдены со счетов местного офиса ранее), вряд ли компания откроет свою чековую книжку сейчас, когда цифры становятся такими бессмысленными. Даже если бы она захотела, Google не сможет бы покрыть такой счет. Будучи четвертой по стоимости компанией в мире, материнская компания Google, Alphabet, имеет рыночную капитализацию 2 триллиона долларов – всего 12 скромных нулей после двойки.

Самое интересное, что сумма штрафа растет буквально ежедневно, если Google не платит. По подсчетам пройдет примерно 219 недель, прежде чем Google будет долежен 1 гугол – 1 со 100 нулями.

Последствия для компании

Хотя нынешний штраф является абсолютно комичным и нереальным, судебные дела российских телеканалов против Google имели реальные последствия для компании. Местный офис, который был фактически представлен дочерней компанией, локализованной в России, объявил о банкротстве в 2022 году. Произошло это после того, как суд арестовал более 100 миллионов долларов на российских счетах корпорации.

Google подал встречные иски против нескольких российских СМИ, чтобы помешать им преследовать активы компании в других странах, в частности в Южной Африке, Турции, Сербии и Кыргызстане.