Колосальна сума

Штраф нараховується ще з 2020 року, коли російські телеканали "Царьград" і "РИА" подали до суду на Google через блокування їхнього контенту. Відтоді сума продовжує зростати, оскільки багато інших каналів також виграли судові справи проти Google, пише Gizmodo.

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Станом на вівторок штраф склав два ундецильйони рублів (2 з 36 нулями) або приблизно двадцять децильйонів доларів США (20 з 33 нулями). Це має такий вигляд: 20 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 доларів.

Враховуючи, що Google не сплачував попередні штрафи (крім тих відносно незначних сум, які були арештовані Росією й фактично вкрадені з рахунків місцевого офісу раніше), навряд чи компанія відкриє свою чекову книжку зараз, коли цифри стають такими безглуздими. Навіть якби вона захотіла, Google не зможе б покрити такий рахунок. Будучи четвертою за вартістю компанією у світі, материнська компанія Google, Alphabet, має ринкову капіталізацію 2 трильйони доларів – усього 12 скромних нулів після двійки.

Найцікавіше, що сума штрафу зростає буквально щодня, якщо Google не сплачує. За підрахунками пройде приблизно 219 тижнів, перш ніж Google заборгує 1 гугол – 1 зі 100 нулями.

Наслідки для компанії

Хоча нинішній штраф є абсолютно комічним і нереальним, судові справи російських телеканалів проти Google мали реальні наслідки для компанії. Місцевий офіс, який був фактично представлений дочірньою компанією, локалізованою в Росії, оголосив про банкрутство у 2022 році. Сталося це після того, як суд заарештував понад 100 мільйонів доларів на російських рахунках корпорації.

Google подав зустрічні позови проти кількох російських ЗМІ, щоб перешкодити їм переслідувати активи компанії в інших країнах, зокрема в Південній Африці, Туреччині, Сербії та Киргизстані.