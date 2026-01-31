Наземные камеры зафиксировали момент разрушения, что вызвало серьезное беспокойство из-за появления новых обломков, которые теперь угрожают безопасности других космических миссий, рассказывает Space.com.

Что именно произошло с аппаратом на орбите?

Бывший военный спутник "Луч/Олимп" (номер по каталогу NORAD – 40258), запущен в 2014 году, считался одним из самых засекреченных объектов России на орбите. Его основной задачей было сближение и инспектирование американских и других иностранных космических кораблей в геостационарном поясе на высоте примерно 35786 километров.

В октябре 2025 года аппарат официально вывели из эксплуатации и переместили на несколько сотен километров выше – в специальную "орбиту-кладбище".

Однако 30 января 2026 года в 06:09 по Гринвичу швейцарская компания s2A systems, которая мониторит ситуацию в околоземном пространстве, зафиксировала фрагментацию спутника.



Секретный российский спутник распался на орбите / Фото s2a systems

На полученных кадрах видно, как объект начинает неконтролируемо вращаться, а вокруг него появляются новые мелкие детали. Астрофизик Джонатан Макдауэлл предполагает, что причиной инцидента могло стать столкновение с внешним обломком.

Короткий таймлапс события фрагментации на LUCH (OLYMP) #40258, которое произошло сегодня, 2026-01-30 с 06:09:03.486 UTC. pic.twitter.com/0bwbNvlnCL - s2a systems (@s2a_systems) 30 января, 2026

По правилам безопасности, при выводе из эксплуатации спутники должны проходить процедуру пассивации: выпускать остатки топлива и разряжать батареи, чтобы предотвратить внутренние взрывы. Если эти меры были вовремя приняты, то разрушение из-за удара извне свидетельствует о том, что состояние засоренности высоких орбит намного хуже, чем считалось ранее.

Стоит отметить, что несмотря на потерю этого аппарата, Россия продолжает подобную деятельность, поскольку в 2023 году на орбиту Земли был выведен другой такой спутник-инспектор.

Что известно о российском спутнике-шпионе "Луч/Олимп"?

Аппарат был разработан компанией "ИСС Решетнев" на базе платформы "Ямал" и имел расчетный срок службы 15 лет, рассказал журналист Анатолий Зак. Несмотря на попытки "Роскосмоса" выдать его за часть гражданской сети ретрансляции "Луч", он существенно отличался от своих "родственников".



Спутник-шпион Олимп / Фото Анатолия Зака

В частности, "Олимп" был значительно больше, занимая все пространство под обтекателем ракеты "Протон-М", тогда как обычные спутники этой серии запускались парами. Во время подготовки на Байконуре вокруг него даже возвели специальное ограждение, чтобы иностранные инженеры не могли увидеть конструкцию секретного груза.

За время своего пребывания на орбите он менял позицию по меньшей мере 25 раз. Аппарат неоднократно приближался к иностранным спутникам, в частности к франко-итальянскому сателлиту Athena-Fidus в 2017 году и американским аппаратам Intelsat.

Такие маневры, иногда проходившие на расстоянии всего 90 километров от цели, позволяли ему буквально "подслушивать" чужие каналы связи. Примечательно, что перемещения спутника часто совпадали с активностью российского военно-морского флота в Атлантическом и Индийском океанах.