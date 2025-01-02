Характеристики камер

Согласно утечке, Galaxy S25 Ultra будет оснащен четырьмя камерами, почти идентичными S24 Ultra, с единственным заметным обновлением - сверхширокоугольным объективом. Основная камера снова будет оснащена 200-мегапиксельным сенсором Samsung ISOCELL HP2 с оптическим размером 1/1,3″, размером пикселя от 0,6 до 2,4 микрометра, диафрагмой f/1,7 и фокусным расстоянием 23 миллиметра. Этот мощный сенсор предназначен для фотосъемки с высоким разрешением и отличной работы в условиях низкой освещенности, сообщает 24 Канал со ссылкой на Gizmochina.

Смотрите также Рекламный баннер предстоящей презентации Samsung просочился в сеть и подтвердил слухи

В набор камер также входит 12-мегапиксельный сенсор Sony IMX754 для 3-кратной телефотосъемки с оптическим размером 1/3,52″, размером пикселя 1,12 микрометра, диафрагмой f/2.4 и фокусным расстоянием 67 миллиметров.

Для 5-кратного телефотозума Samsung использует 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX854 с оптическим размером 1/2,52″, размером пикселя 0,7-1,4 микрометра и апертурой f/3,4.

Единственное значительное изменение заключается в сверхширокоугольном объективе, в котором, как ожидается, будет использован новый 50-мегапиксельный сенсор Samsung ISOCELL S5KJN3. Известный как GN3, он имеет оптический размер 1/1,57″ и размер отдельных пикселей 1,0 микрометра. Это должно обеспечить улучшенные широкоугольные снимки с повышенной четкостью и светочувствительностью.

Фронтальная камера для селфи – 12 мегапикселей. Это сенсор Samsung ISOCELL S5K3LU с оптическим размером 1/3,2″, пикселями 1,12 микрометра и апертурой f/2.2.

Слухи также предполагают, что Samsung может дебютировать со своей инновационной телефотографической технологией ALoP (все линзы на призме). Хотя эта технология может появиться в варианте Galaxy S25 Slim, остается непонятным, появится ли она в S25 Ultra.

Главным преимуществом ALoP является расположение всех линз камеры над призменной системой. Это позволяет использовать объективы с большей светосилой и размерами, что улучшает качество снимков, особенно в условиях низкого освещения. Кроме того, благодаря этой технологии удается уменьшить размеры модуля, что открывает возможности для создания более тонких смартфонов.

Ожидается, что вся серия Galaxy S25 будет работать на чипсете что вся серия Galaxy S25 будет работать на чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Этот процессор следующего поколения обещает значительное повышение производительности и эффективности по сравнению с предшественниками, обеспечивая плавную многозадачность, лучшие игры и расширенные возможности искусственного интеллекта. К сожалению, модель Ultra останется с аккумулятором на 5000 миллиампер-часов.

Согласно другой утечке, презентацию следует ожидать 22 января.



Слитое ранее изображение, которое якобы анонсирует презентацию на 22 января / Фото инсайдера Эвана Бласса, полученное, вероятно, от Samsung