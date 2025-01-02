Характеристики камер

Згідно з витоком, Galaxy S25 Ultra буде оснащений чотирма камерами, майже ідентичними до S24 Ultra, з єдиним помітним оновленням — надширококутним об'єктивом. Основна камера знову буде оснащена 200-мегапіксельним сенсором Samsung ISOCELL HP2 з оптичним розміром 1/1,3″, розміром пікселя від 0,6 до 2,4 мікрометра, діафрагмою f/1,7 і фокусною відстанню 23 міліметри. Цей потужний сенсор призначений для фотозйомки з високою роздільною здатністю та відмінної роботи в умовах низької освітленості, повідомляє 24 Канал з посиланням на Gizmochina.

Дивіться також Рекламний банер майбутньої презентації Samsung просочився в мережу й підтвердив чутки

До набору камер також входить 12-мегапіксельний сенсор Sony IMX754 для 3-кратної телефотозйомки з оптичним розміром 1/3,52″, розміром пікселя 1,12 мікрометра, діафрагмою f/2.4 і фокусною відстанню 67 міліметрів.

Для 5-кратного телефотозуму Samsung використовує 50-мегапіксельний сенсор Sony IMX854 з оптичним розміром 1/2,52″, розміром пікселя 0,7-1,4 мікрометра й апертурою f/3,4.

Єдина значна зміна полягає в надширококутному об'єктиві, в якому, як очікується, буде використано новий 50-мегапіксельний сенсор Samsung ISOCELL S5KJN3. Відомий як GN3, він має оптичний розмір 1/1,57″ і розмір окремих пікселів 1,0 мікрометра. Це має забезпечити покращені ширококутні знімки з підвищеною чіткістю та світлочутливістю.

Фронтальна камера для селфі – 12 мегапікселів. Це сенсор Samsung ISOCELL S5K3LU з оптичним розміром 1/3,2″, пікселями 1,12 мікрометра й апертурою f/2.2.

Чутки також припускають, що Samsung може дебютувати зі своєю інноваційною телефотографічною технологією ALoP (всі лінзи на призмі). Хоча ця технологія може з'явитися у варіанті Galaxy S25 Slim, залишається незрозумілим, чи з'явиться вона в S25 Ultra.

Головною перевагою ALoP є розташування всіх лінз камери над призмовою системою. Це дозволяє використовувати об’єктиви з більшою світлосилою та розмірами, що покращує якість знімків, особливо в умовах низького освітлення. Крім того, завдяки цій технології вдається зменшити розміри модуля, що відкриває можливості для створення тонших смартфонів.

Очікується, що вся серія Galaxy S25 буде працювати на чіпсеті Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Цей процесор наступного покоління обіцяє значне підвищення продуктивності та ефективності порівняно з попередниками, забезпечуючи плавну багатозадачність, кращі ігри та розширені можливості штучного інтелекту. На жаль, модель Ultra залишиться з акумулятором на 5000 міліампер-годин.

Згідно з іншим витоком, презентацію слід очікувати 22 січня.



Злите раніше зображення, яке нібито анонсуватиме презентацію на 22 січня / Фото інсайдера Евана Бласса, отримане, ймовірно, від Samsung