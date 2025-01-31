Как отмечают российские СМИ, "Роскомнадзор" зафиксировал "всплеск жалоб" на работу "Ростелекома", сообщает 24 Канал. По предварительным данным, причиной стал "сбой на инфраструктуре оператора".

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В "Ростелекоме" заявили, что ситуация была "кратковременным внештатным событием" на сети передачи данных в Чувашии. Утверждается, что некоторые абоненты могли испытывать трудности с доступом к интернету в течение 15-20 минут, а на другие регионы инцидент вроде бы не повлиял, и это не похоже на правду судя по количеству жалоб.

Это уже не первый случай массовых сбоев в работе связи в России за последние месяцы. Ранее пользователи неоднократно жаловались на перебои в работе операторов, взломы цифровых сервисов и сбои в госуслугах.

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Специалисты указывают, что такие проблемы могут быть связаны как с техническими неисправностями, так и с усилением кибератак на российскую инфраструктуру.