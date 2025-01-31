Як зазначають російські ЗМІ, "Роскомнагляд" зафіксував "сплеск скарг" на роботу "Ростелекома", повідомляє 24 Канал. За попередніми даними, причиною став "збій на інфраструктурі оператора".

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У "Ростелекомі" заявили, що ситуація була "короткочасною позаштатною подією" на мережі передачі даних у Чувашії. Стверджується, що деякі абоненти могли відчувати труднощі з доступом до інтернету протягом 15-20 хвилин, а на інші регіони інцидент начебто не вплинув, та це не схоже на правду судячи за кількістю скарг.

Це вже не перший випадок масових збоїв у роботі зв’язку в Росії за останні місяці. Раніше користувачі неодноразово скаржилися на перебої у роботі операторів, злами цифрових сервісів та збої у держпослугах.

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Фахівці вказують, що такі проблеми можуть бути пов’язані як із технічними несправностями, так і з посиленням кібератак на російську інфраструктуру.