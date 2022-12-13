Все элементы для павербанка можно купить в магазинах или через интернет. Также некоторые элементы можно найти дома. 24 канал расскажет, что нужно приобрести или откуда вытащить необходимые для павербанка элементы.

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Корпус для павербанка

Любой павербанк состоит из пластикового или металлического корпуса, элементов питания и платы, где размещены все необходимые электрические элементы. Все эти части можно приобрести отдельно или в частично собранном состоянии. К примеру корпус с платой не редкость – его можно приобрести в интернете.

Корпус для павербанка с индикатором и платой / Скриншот 24 канала

Здесь нужно убедиться, что параметры подходят вам. Плата должна иметь возможность заряжать павербанк, иначе придется покупать специальное зарядное устройство для элементов 18650, которые нам также потребуются.

Элементы питания

Следующее, что нам нужно купить, – это элементы питания для павербанка. Именно в них будет накапливаться энергия и благодаря им будет заряжаться смартфон и другая техника.

Нам нужны литий-ионные аккумуляторы 18650 внешне похожие на большие батарейки. В зависимости от количества таких батареек вы получите тот или иной объем павербанка.



Литий-ионные аккумуляторы 18650 / Скриншот

Батареи без проблем можно купить в магазине или интернете, однако стоят они не дешево.

Собираем павербанк

Дальше все просто: вставляем аккумуляторы в корпус, соединяем все элементы и ставим его на зарядку. Индикатор заряда начнет извещать о зарядке павербанка.

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Всего вышеперечисленного вам достаточно для того, чтобы собрать павербанк без паяльника и необходимых навыков. Преимущества такого устройства в том, что вы получаете более мощный павербанк из элементов, которые можно получить дома и заменить практически в любой момент. Также такой павербанк не будет иметь дополнительных переключателей или портов.