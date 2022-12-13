Усі елементи для павербанка своїми руками можна купити у магазинах або через інтернет. Також деякі елементи можна знайти вдома. 24 канал розповість, що потрібно придбати, або звідки витягнути необхідні для павербанка елементи.

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Корпус для павербанка

Будь-який павербанк складається з пластикового або металевого корпусу, елементів живлення та плати, на якій розміщені усі необхідні електричні елементи. Усі ці частини можна придбати окремо, або в частково зібраному стані. Наприклад корпус з платою не рідкість – його можна придбати в інтернеті.

Корпус для павербанка з індикатором та платою / Скриншот 24 каналу

Тут потрібно переконатися, що характеристики підходять вам. Плата повинна мати можливість заряджати павербанк, інакше доведеться купувати спеціальний зарядний пристрій для елементів 18650, які нам також будуть потрібні. Однак радимо придбати корпус одразу з потрібною платою.

Елементи живлення

Наступне, що нам потрібно купити, це елементи живлення для павербанка. Саме в них накопичуватиметься енергія і завдяки їм заряджатиметься смартфон та інша техніка.

Нам потрібні літій-іонні акумулятори 18650 зовні схожі на великі батарейки. В залежності від кількості таких батарейок ви отримаєте той чи інший об'єм павербанка.



Літій-іонні акумулятори 18650 / Скриншот

Батареї без проблем можна купити в магазині чи інтернеті, однак коштують вони не дешево.

Збираємо павербанк

Далі все дуже просто: вставляємо акумулятори у корпус, з'єднуємо всі елементи та ставимо його на зарядку. Індикатор заряду почне сповіщати про зарядку павербанка.

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Всього вищезазначеного вам достатньо для того, щоб зібрати павербанк без паяльника та необхідних навичок. Переваги такого пристрою в тому, що ви отримуєте потужніший павербанк з елементів, які можна дістати вдома та замінити практично в будь-який момент. Також такий павербанк не матиме додаткових перемикачів чи портів.