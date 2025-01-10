Отныне Дия будет добавлять фото и видео к вашим штрафам за нарушение ПДД

Способ, которым вы получали ваши штрафы, теперь меняется. Если раньше система отправляла в Дию только текстовые детали, то теперь вы сможете просмотреть фото и видео.

Детали

До сих пор в информационном оповещении вы могли просмотреть информацию о самом нарушении, а также о времени и месте. С прикрепленными медиаматериалами вы сможете проанализировать свои ошибки визуально и вспомнить конкретный момент нарушения, если с помощью текста это сделать не удавалось, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальную страницу сервиса Дия.

Смотрите также 5 тысяч партнеров за год: как команда Дии цифровизирует все сферы жизни украинцев

Смотрите и запоминайте, как не надо делать на дороге. Также фотовидеоматериалы помогут определить, где именно было нарушение, показать друзьям, чтобы они не повторяли,

– шутят разработчики в объявлении.

Оплатить полученный штраф вы также сможете прямо в Дие – по реквизитам карты или ApplePay или GooglePay. Для этого перейдите в раздел Сервисы – Судебные услуги – Судебные дела. Выберите дело, по которому выписан штраф и оплатите его на странице. Квитанция автоматически поступит в суд.

Что еще нового в Дие: