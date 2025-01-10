Отныне Дия будет добавлять фото и видео к вашим штрафам за нарушение ПДД
Способ, которым вы получали ваши штрафы, теперь меняется. Если раньше система отправляла в Дию только текстовые детали, то теперь вы сможете просмотреть фото и видео.
Детали
До сих пор в информационном оповещении вы могли просмотреть информацию о самом нарушении, а также о времени и месте. С прикрепленными медиаматериалами вы сможете проанализировать свои ошибки визуально и вспомнить конкретный момент нарушения, если с помощью текста это сделать не удавалось, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальную страницу сервиса Дия.
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Смотрите и запоминайте, как не надо делать на дороге. Также фотовидеоматериалы помогут определить, где именно было нарушение, показать друзьям, чтобы они не повторяли,
– шутят разработчики в объявлении.
Оплатить полученный штраф вы также сможете прямо в Дие – по реквизитам карты или ApplePay или GooglePay. Для этого перейдите в раздел Сервисы – Судебные услуги – Судебные дела. Выберите дело, по которому выписан штраф и оплатите его на странице. Квитанция автоматически поступит в суд.
Что еще нового в Дие:
- Напомним, недавно в Дие также добавили функцию, позволяющую аннулировать бронирование военнообязанных работников. Она доступна для руководителей и уполномоченных лиц компаний.
- Кроме того, анонсирован голосовой помощник, которому можно будет пожаловаться на некачественные государственные услуги. Система на базе искусственного интеллекта будет автоматически классифицировать и отправлять жалобы в соответствующие органы власти, а также создавать рейтинг государственных органов на основе обратной связи.
- Также сервис постепенно восстанавливает свои услуги после кибератаки на государственные реестры. В частности, сейчас уже доступен реестр актов гражданского состояния, выдержки о месте проживания детей и актуализация данных о месте проживания детей, социальные выплаты, зимняя еПоддержка для детей и прочее.