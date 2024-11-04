Амбициозный проект, о котором было объявлено 21 октября, является результатом сотрудничества между Space Solar, Reykjavik Energy и исландской группой устойчивого развития Transition Labs, сообщает 24 Канал со ссылкой на Space.com.

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Как все планируют реализовать

Первый шаг инициативы предусматривает запуск демонстрационного спутника до 2030 года с целью обеспечения Исландии 30 мегаватт чистой солнечной энергии из космоса – достаточно энергии для обеспечения электроэнергией около 3 000 домов.

Запланированный спутник весом 70,5 тонн (64 метрические тонны) и высотой солнечных батарей около 400 метров будет вращаться вокруг Земли на средней орбите на высоте от 2000 до 36 000 километров над ее поверхностью.

К 2036 году партнеры планируют развернуть флот из шести космических солнечных станций, способных круглосуточно вырабатывать несколько гигаватт электроэнергии, независимо от погодных условий или циклов дневного света. К середине 2040-х годов этот флот мог бы поставлять более 15 гигаватт электроэнергии по всему миру.

Насколько это конкурентный проект?

Ориентировочная стоимость разработки и производства первого демонстрационного спутника составляет 800 миллионов долларов. Space Solar прогнозирует, что стоимость системы составит 2,25 миллиарда долларов за гигаватт, что будет составлять около четверти стоимости ядерной энергии, что делает ее конкурентоспособной альтернативой традиционным возобновляемым источникам.

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В отличие от наземных солнечных и ветровых электростанций, работе которых могут препятствовать погодные условия и ограничения солнечного света, эти орбитальные станции будут непрерывно генерировать энергию, предлагая потенциальное решение проблемы перебоев, с которыми сталкиваются традиционные возобновляемые источники энергии.