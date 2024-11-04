Амбітний проєкт, про який було оголошено 21 жовтня, є результатом співпраці між Space Solar, Reykjavik Energy та ісландською групою сталого розвитку Transition Labs, повідомляє 24 Канал з посиланням на Space.com.

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Як все планують реалізувати

Перший крок ініціативи передбачає запуск демонстраційного супутника до 2030 року з метою забезпечення Ісландії 30 мегаватів чистої сонячної енергії з космосу – достатньо енергії для забезпечення електроенергією близько 3 000 будинків.

Запланований супутник вагою 70,5 тонн (64 метричні тонни) і висотою сонячних батарей близько 400 метрів обертатиметься навколо Землі на середній орбіті на висоті від 2000 до 36 000 кілометрів над її поверхнею.

До 2036 року партнери планують розгорнути флот з шести космічних сонячних станцій, здатних цілодобово виробляти кілька гігаватів електроенергії, незалежно від погодних умов або циклів денного світла. До середини 2040-х років цей флот міг би постачати понад 15 гігаватів електроенергії по всьому світу.

Наскільки це конкурентний проєкт?

Орієнтовна вартість розробки і виробництва першого демонстраційного супутника становить 800 мільйонів доларів. Space Solar прогнозує, що вартість системи складе 2,25 мільярда доларів за гігават, що становитиме близько чверті вартості ядерної енергії, що робить її конкурентоспроможною альтернативою традиційним відновлюваним джерелам.

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На відміну від наземних сонячних і вітрових електростанцій, роботі яких можуть перешкоджати погодні умови і обмеження сонячного світла, ці орбітальні станції будуть безперервно генерувати енергію, пропонуючи потенційне розв'язання проблеми перебоїв, з якими стикаються традиційні відновлювані джерела енергії.