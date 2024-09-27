Google ограничил создание новых аккаунтов в России

27 сентября 2024, 10:28
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Автор: Михаил Года

Компания Google ввела ограничения на создание новых учетных записей в России. Об этом сообщило так называемое Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

Российское "министерство" также отметило значительное сокращение количества SMS-сообщений, которые Google отправляет российским пользователям, сообщает Техно 24.

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Хотя SMS-верификация остается доступной в виде двухфакторной аутентификации существующих учетных записей Google, эта опция может перестать работать для россиян в будущем.

Кстати, ранее компания Google запретила регистрировать новые учетную запись на российский номер телефона. Это произошло в начале сентября и тогда россияне получали сообщение о том, что "Этот номер нельзя использовать для подтверждения". В то же время никаких сообщений от самой компании о каких-либо ограничениях ни тогда, ни сейчас не поступало.

"Война" Google и России

  • Стоит отметить, что Россия пытается бороться против компании Google и ее сервисов. Власти страны неоднократно штрафовали российский офис Google, что привело к его фактическому банкротству.
  • Кроме того, в России также пытаются "замедлить" работу YouTube, что предусматривает снижение скорости работы сервиса до такого уровня, что им невозможно пользоваться, а это означает фактическое его блокирование. И хоть власти страны пытались объяснить это проблемами в оборудовании самой Google, компания отрицает такие упреки.
  • Последним ответным шагом Google стала отмена монетизации на видео российских создателей. Компания полностью прекратила работу платформы AdSense деактивировав аккаунты российских пользователей. Таким образом они перестали получать деньги с просмотров из-за рубежа.

А тем временем Минюст США хочет измельчить Google, отделив от компании одни из важнейших ее продуктов

Здесь следует отметить, что российские криейтеры имели немало каналов-миллионников, которые работали на западную аудиторию, поэтому финансовый удар от такого решения является значительным для россиян.