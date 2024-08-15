Экипаж Starliner застрял на МКС на долго: NASA снова отложило решение проблемы

NASA до сих пор не определилось с будущим космического корабля Starliner и судьбой его экипажа, который, кажется, таки пробудет на МКС до конца 2024 года. Агентство продолжает рассматривать альтернативные планы возвращения Бутча Уилмора и Суни Уильямса, ведь использование корабля от Boeing является слишком рискованным.

Об этом стало известно во время телеконференции, которую провело NASA накануне. Заместитель администратора ведомства по вопросам космических операций Кен Бауэрсокс рассказал о задержках, и ситуации вокруг Boeing Starliner.

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Бауэрсокс отметил, что NASA не имеет существенных обновлений по ситуации с кораблем – он до сих пор имеет ряд нерешенных технических проблем. Ранее ходили слухи о возможном возвращении Starliner на Землю без экипажа на борту, похоже именно такой сценарий имеет все шансы быть реализованным.

Коротко о ситуации со Starliner

На прошлой неделе NASA объявило, что из-за постоянных проблем со Starliner рассматривает возможность возвращения астронавтов Бутча Уилмора и Суни Уильямса на борту будущей миссии SpaceX Crew-9.

Изначально в NASA установили крайний срок для принятия решения – середина августа. Однако, когда наступила середина августа, в ведомстве еще не определилась со своими планами.

Бауэрсокс отметил, что в течение следующих двух недель может быть проведена проверка готовности к полету, что снова отодвинет дату принятия решения.

К моменту возвращения экипажа SpaceX Crew-9 в феврале Уилмор и Уильямс проведут в космосе восемь месяцев. Изначально планировалось, что их миссия продлится всего две недели.

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NASA и компания Boeing инвестировали миллиарды в разработку космического корабля Starliner и полны решимости ввести его в эксплуатацию, несмотря на связанные с этим риски. На вопрос, может ли это быть последний полет Starliner компании Boeing, Боуэрсокс ответил, что не берет на себя никаких обязательств.