Об этом стало известно во время телеконференции, которую провело NASA накануне. Заместитель администратора ведомства по вопросам космических операций Кен Бауэрсокс рассказал о задержках, и ситуации вокруг Boeing Starliner.

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Бауэрсокс отметил, что NASA не имеет существенных обновлений по ситуации с кораблем – он до сих пор имеет ряд нерешенных технических проблем. Ранее ходили слухи о возможном возвращении Starliner на Землю без экипажа на борту, похоже именно такой сценарий имеет все шансы быть реализованным.

Коротко о ситуации со Starliner

На прошлой неделе NASA объявило, что из-за постоянных проблем со Starliner рассматривает возможность возвращения астронавтов Бутча Уилмора и Суни Уильямса на борту будущей миссии SpaceX Crew-9.

Изначально в NASA установили крайний срок для принятия решения – середина августа. Однако, когда наступила середина августа, в ведомстве еще не определилась со своими планами.

Бауэрсокс отметил, что в течение следующих двух недель может быть проведена проверка готовности к полету, что снова отодвинет дату принятия решения.

К моменту возвращения экипажа SpaceX Crew-9 в феврале Уилмор и Уильямс проведут в космосе восемь месяцев. Изначально планировалось, что их миссия продлится всего две недели.

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NASA и компания Boeing инвестировали миллиарды в разработку космического корабля Starliner и полны решимости ввести его в эксплуатацию, несмотря на связанные с этим риски. На вопрос, может ли это быть последний полет Starliner компании Boeing, Боуэрсокс ответил, что не берет на себя никаких обязательств.