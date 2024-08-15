Про це стало відомо під час телеконференції, яку провело NASA напередодні. Заступник адміністратора відомства з питань космічних операцій Кен Бауерсокс розповів про затримки, та ситуацію навколо Boeing Starliner.

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Бауерсокс зазначив, що NASA не має суттєвих оновлень щодо ситуації з кораблем – він досі має низку не вирішених технічних проблем. Раніше ходили чутки про можливе повернення Starliner на Землю без екіпажу на борту, схоже саме такий сценарій має всі шанси бути реалізованим.

Коротко про ситуацію зі Starliner

Минулого тижня NASA оголосило, що через постійні проблеми зі Starliner розглядає можливість повернення астронавтів Бутча Вілмора і Суні Вільямса на борту майбутньої місії SpaceX Crew-9.

Спочатку у NASA встановили крайній термін для прийняття рішення – середина серпня. Однак, коли настала середина серпня, у відомстві ще не визначилася зі своїми планами.

Бауерсокс зазначив, що протягом наступних двох тижнів може бути проведена перевірка готовності до польоту, що знову відсуне дату прийняття рішення.

До моменту повернення екіпажу SpaceX Crew-9 у лютому Вілмор і Вільямс проведуть у космосі вісім місяців. Спочатку планувалося, що їхня місія триватиме лише два тижні.

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NASA і компанія Boeing інвестували мільярди в розробку космічного корабля Starliner і сповнені рішучості ввести його в експлуатацію, попри пов'язані з цим ризики. На запитання, чи може це бути останній політ Starliner компанії Boeing, Боуерсокс відповів, що не бере на себе жодних зобов'язань.