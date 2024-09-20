19 сентября состоялось заседание Национального координационного центра кибербезопасности. На нем было решено ограничить пользование Telegram в Украине.

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Будут ли действовать ограничения для всех украинцев

Ярослав Юрчишин, нардеп и председатель комитета по вопросам свободы слова Верховной Рады объяснил, что запрет использовать Telegram будет касаться только тех, кто работает в государственных, безопасностных и военных учреждениях.

Военным, сотрудникам критических предприятий, государственным служащим отныне нельзя использовать Telegram на служебных устройствах. Решение касается только переписки и пересылки документов через мессенджер.

В то же время они имеют возможность установить приложение на персональных смартфонах.

Между тем для простых украинцев никаких изменений не предусмотрено.

Внимание! В дальнейшем пользоваться телеграмом смогут на служебных устройствах только те лица, для которых использование этого мессенджера является частью служебных обязанностей.