19 вересня відбулося засідання Національного координаційного центру кібербезпеки. На ньому було вирішено обмежити користування Telegram в Україні.

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Чи діятимуть обмеження для всіх українців

Ярослав Юрчишин, нардеп та голова комітету з питань свободи слова Верховної Ради пояснив, що заборона використовувати Telegram стосуватиметься лише тих, хто працює в державних, безпекових та військових установах.

Військовим, співробітникам критичних підприємств, державним службовцям відтепер не можна використовувати Telegram на службових пристроях. Рішення стосується лише переписки і пересилання документів через месенджер.

Водночас вони мають можливість встановити застосунок на персональних смартфонах.

Тим часом для простих українців жодних змін не передбачено.

Увага! Надалі користуватися телеграмом зможуть на службових пристроях лише ті особи, для яких використання цього месенджера є частиною службових обов'язків.