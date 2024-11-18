Телевизоры под брендом Apple, если они будут выпущены, появятся вслед за выпуском новой линейки смарт-дисплеев, которые сейчас находятся в стадии разработки, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Сообщается, что эти телевизоры могут появиться на рынке через несколько лет, в зависимости от успеха смарт-дисплеев. Первый из этих дисплеев, модель начального уровня, ориентированная на широкий круг потребителей, ожидается уже в следующем году.

Интересно! По слухам, впоследствии появится более продвинутая версия, возможно, с большим экраном и роботизированным манипулятором.

Гурман предположил, что успех этих смарт-дисплеев может напрямую повлиять на решение Apple относительно линейки телевизоров. Если смарт-дисплеи не будут иметь успеха, компании, возможно, придется пересмотреть свои амбиции в секторе приборов для "умных домов", и, возможно, отложить планы по телевизорам.

Хотя Apple уже предлагает телевизионную приставку Apple TV, выход на рынок премиум-телевизоров с собственным оборудованием может открыть новые потоки доходов. Однако такой шаг может вступить в конфликт с фокусом компании на продвижении гарнитуры смешанной реальности Vision Pro, которую Apple позиционирует как устройство для домашнего кинотеатра следующего поколения.

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Apple не подтвердила никаких подробностей относительно телевизионных планов, о которых ходят слухи. Понять, какой же будет стратегия Apple по этому устройству, можно будет только впоследствии, учитывая успехи компании на рынке и ее дальнейших решений.