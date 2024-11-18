Телевізори під брендом Apple, якщо вони будуть випущені, з'являться слідом за випуском нової лінійки смарт-дисплеїв, які зараз знаходяться в стадії розробки, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Повідомляється, що ці телевізори можуть з'явитися на ринку через кілька років, залежно від успіху смарт-дисплеїв. Перший з цих дисплеїв, модель початкового рівня, орієнтована на широке коло споживачів, очікується вже наступного року.

Цікаво! За чутками, згодом з'явиться більш просунута версія, можливо, з більшим екраном і роботизованим маніпулятором.

Гурман припустив, що успіх цих смарт-дисплеїв може безпосередньо вплинути на рішення Apple щодо лінійки телевізорів. Якщо смарт-дисплеї не матимуть успіху, компанії, можливо, доведеться переглянути свої амбіції в секторі приладів для "розумних будинків", і, можливо, відкласти плани щодо телевізорів.

Хоча Apple вже пропонує телевізійну приставку Apple TV, вихід на ринок преміум-телевізорів з власним обладнанням може відкрити нові потоки доходів. Однак такий крок може вступити в конфлікт з фокусом компанії на просуванні гарнітури змішаної реальності Vision Pro, яку Apple позиціонує як пристрій для домашнього кінотеатру наступного покоління.

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Apple не підтвердила жодних подробиць щодо телевізійних планів, про які ходять чутки. Зрозуміти, якою ж буде стратегія Apple щодо цього пристрою, можна буде лише згодом, з огляду на успіхи компанії на ринку та її подальших рішень.