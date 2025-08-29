По результатам опроса Electric Vehicle Intelligence Report 8000 американцев, проведенного в августе консалтинговой группой Slingshot Strategies, 35% респондентов заявили, что наличие системы FSD станет причиной отказа от покупки Tesla. В то же время только 14% считают эту технологию привлекательным фактором, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Tesla пять лет скрывала доказательства по делу о смертельном ДТП с автопилотом

Большинство опрошенных (51%) отметили, что автопилот никак не повлияет на их решение. Примерно половина участников даже выступила за то, чтобы признать использование FSD незаконным в США.

Почему водители не доверяют разработке Илона Маска?

Что такое FSD (Full Self-Driving) Это комплекс технологий, который позволяет автомобилю двигаться почти самостоятельно, хотя и требует периодического контроля со стороны водителя. В будущем Tesla планирует обновить систему так, чтобы она могла полностью заменить человека за рулем.

Даже среди тех, кто целенаправленно хочет приобрести электромобиль, только 20% готовы выбрать Tesla из-за ее автопилота. При этом 33% респондентов из этой же группы отвергли бы такой выбор.

Авторы исследования предполагают, что причиной недоверия является недостаток информации о возможностях системы, сомнения относительно маркетинговой стратегии и громкие скандалы, связанные со смертельными ДТП с участием FSD.

Негативное отношение к FSD является тревожным сигналом для компании, поскольку ее глава Илон Маск неоднократно заявлял, что именно продажа программного обеспечения и сервисов автономного вождения станет основным источником дохода, а не сами электромобили.

Как Tesla планирует решить эту проблему?

Руководство Tesla считает, что проблема заключается в недостаточной осведомленности клиентов. По словам Маска, около половины владельцев Tesla, чьи авто поддерживают FSD, никогда не пользовались этой функцией.

Чтобы исправить ситуацию, компания планирует проводить обучающие консультации в сервисных центрах, а сам Маск пообещал распространять больше демонстрационных видео.

Доступ к FSD можно получить по подписке стоимостью 99 в месяц, не покупая опцию полностью.