Видео с роботакси Tesla быстро стало вирусным в сети. На нем автономный автомобиль Model Y движется на высокой скорости по затопленным улицам во время сильного дождя. Обсуждение в соцсетях подогрели дебаты о безопасности таких транспортных средств, отмечает 24 Канал.

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Еще больше вопросов возникает, если вспомнить недавний инцидент, где Tesla Robotaxi высадило пассажиров посреди поля отказавшись продолжать поездку из-за непогоды.

Опасное поведение на дороге

Возвращаясь к инциденту в Остине, там роботакси обгоняло другие автомобили, двигаясь по правой полосе, что считается нарушением правил осторожного вождения. На видео видно, как машина мчится мимо водителей, которые пытаются безопасно добраться домой.

Неуклюжая поездка Tesla Robotaxi – смотрите видео:

Пользователи Reddit шутят, что пассажир в салоне, вероятно, крепко держался за ручку двери от страха. Стоит заметить, что человек на месте пассажира действительно выглядит несколько напряженным и неуверенным.

Скандальный запуск обещанного сервиса

Пилотный запуск автономного сервиса такси Tesla уже в который раз сопровождают скандалы. Среди проблем – высадка пассажира посреди оживленного перекрестка, движение по встречной полосе и превышение скорости почти вдвое от разрешенной.

Технические ограничения и реакция Tesla

Важно заметить, что технология автономного вождения Tesla полагается исключительно на камеры, что делает ее уязвимой к сложным погодным условиям, таких как сильный дождь или туман. В отличие от автомобилей с радарными системами и LIDAR, роботакси компании могут испытывать трудности с распознаванием препятствий в таких ситуациях.

Представители Tesla попытались успокоить общественность. Инженер компании Юн-Та Цай заявил, что команда проводила многочисленные тесты на гидропланирование и поведения автомобилей во время сильных дождей, учитывая склонность улиц Остина к затоплению.

Безопасно ли будущее с роботакси?

Генеральный директор Tesla Илон Маск неоднократно утверждал, что полная автоматизация вождения в конце концов значительно уменьшит количество аварий и смертельных случаев на дорогах. Однако последние инциденты с роботакси, включая эту потенциально опасной поездкой, свидетельствуют о том, что до такого будущего еще далеко.

Компании необходимо решить многочисленные технические и организационные проблемы, чтобы гарантировать безопасное сосуществование автономных автомобилей с человеческими водителями на дорогах общего пользования.