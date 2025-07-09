Відео з роботаксі Tesla шввидко стало вірусним у мережі. На ньому автономний автомобіль Model Y рухається на високій швидкості затопленими вулицями під час сильного дощу. Обговорення в соцмережах підігріли дебати щодо безпеки таких транспортних засобів, зазнаачає 24 Канал.

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Ще більше питань ввиникає, якщо пригадати нещодавній інцидент, де Tesla Robotaxi висадило пасажирів посеред поля відмовившись продовжувати поїздку через негоду.

Небезпечна поведінка на дорозі

Повертаючись до інциденту в Остіні, там роботаксі обганяло інші автомобілі, рухаючись правою смугою, що вважається порушенням правил обережного водіння. На відео видно, як машина мчить повз водіїв, які намагаються безпечно дістатися додому.

Незграбна поїздка Tesla Robotaxi – дивіться відео:

Користувачі Reddit жартують, що пасажир у салоні, ймовірно, міцно тримався за ручку дверей від страху. Вварто зауважити, що людина наа місці пасажира справді ввиглядає дещо напруженою та невпевненою.

Скандальний запуск обіцяного сервісу

Пілотний запуск автономного сервісу таксі Tesla вже вкотре супроводжують скандали. Серед проблем – висадка пасажира посеред жвавого перехрестя, рух по зустрічній смузі та перевищення швидкості майже вдвічі від дозволеної.

Технічні обмеження та реакція Tesla

Важливо зауважити, що технологія автономного водіння Tesla покладається виключно на камери, що робить її вразливою до складних погодних умов, таких як сильний дощ чи туман. На відміну від автомобілів із радарними системами та LIDAR, роботаксі компанії можуть зазнавати труднощів із розпізнаванням перешкод у таких ситуаціях.

Представники Tesla спробували заспокоїти громадськість. Інженер компанії Юн-Та Цай заявив, що команда проводила численні тести на гідропланування та поведінки автомобілів під час сильних дощів, враховуючи схильність вулиць Остіна до затоплення.

Чи безпечне майбутнє з роботаксі?

Генеральний директор Tesla Ілон Маск неодноразово стверджував, що повна автоматизація водіння зрештою значно зменшить кількість аварій та смертельних випадків на дорогах. Однак останні інциденти з роботаксі, включно з цією потенційно небезпечною поїздкою, свідчать про те, що до такого майбутнього ще далеко.

Компанії необхідно вирішити численні технічні та організаційні проблеми, щоб гарантувати безпечне співіснування автономних автомобілів із людськими водіями на дорогах загального користування.