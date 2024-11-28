Новые правила

Отмечается, что изменения введут уже в ближайшие недели. Кроме запрета на отдельные фильтры для подростков, компания планирует улучшить распознавание таких фильтров для зрителей. Проще говоря, теперь вам будет легче узнать о том, что автор ролика применил на себя тот или иной эффект для изменения, например, формы лица. Приложение точно укажет, что именно было скорректировано в видео, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-релиз TikTok.

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В пресс-релизе сказано, что возрастные ограничения не будут распространяться на эффекты фильтров, которые "созданы для того, чтобы быть очевидными и смешными", например, добавление ушей животных или комическое преувеличение определенных черт лица.

Эти изменения, вероятно, направлены на улучшение таких эффектов, как Bold Glamour, которые предоставляют пользователям более гладкую кожу, длинные ресницы и стройные черты лица, что может быть сложнее обнаружить.

Пример фильтров, которые меняют лицо и благодаря нейросети накладываются очень реалистичным образом: видео

Доктор Никки Су, ведущий специалист TikTok по вопросам безопасности и благополучия в Европе, заявила, что возрастные ограничения для эффектов, которые меняют внешность, будут введены во всем мире.

Изменения вводятся в ответ на отчет некоммерческой организации Internet Matters, занимающейся вопросами безопасности детей в интернете, которая обнаружила, что "украшающие фильтры способствуют искаженному мировоззрению, в котором совершенные образы являются нормой". Согласно отчету, дети часто не могут определить, когда изображение было изменено, и сталкиваются со "значительным социальным давлением", которое заставляет их выглядеть определенным образом в интернете и способствует постоянному сравнению себя с этими "идеальными" людьми.