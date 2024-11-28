Нові правила

Зазначається, що зміни запровадять уже найближчими тижнями. Крім заборони на окремі фільтри для підлітків, компанія планує покращити розпізнавання таких фільтрів для глядачів. Простіше кажучи, тепер вам буде легше дізнатися про те, що автор ролика застосував на себе той чи інший ефект для зміни, наприклад, форми обличчя. Застосунок точно вкаже, що саме було скореговано у відео, повідомляє 24 Канал з посиланням на пресреліз TikTok.

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У пресрелізі сказано, що вікові обмеження не поширюватимуться на ефекти фільтрів, які "створені для того, щоб бути очевидними та смішними", наприклад, додавання вух тварин або комічне перебільшення певних рис обличчя.

Ці зміни, ймовірно, спрямовані на покращення таких ефектів, як Bold Glamour, які надають користувачам більш гладеньку шкіру, довші вії та стрункіші риси обличчя, що може бути складніше виявити.

Приклад фільтрів, які змінюють обличчя й завдяки нейромережам накладаються у дуже реалістичний спосіб: відео

Докторка Ніккі Су, провідна спеціалістка TikTok з питань безпеки та добробуту в Європі, заявила, що вікові обмеження для ефектів, які змінюють зовнішність, будуть запроваджені в усьому світі.

Зміни запроваджуються у відповідь на звіт некомерційної організації Internet Matters, що займається питаннями безпеки дітей в інтернеті, яка виявила, що "прикрашаючі фільтри сприяють викривленому світогляду, в якому досконалі образи є нормою". Згідно зі звітом, діти часто не можуть визначити, коли зображення було змінено, і стикаються зі "значним соціальним тиском", який змушує їх виглядати певним чином в інтернеті й сприяє постійному порівнянню себе з цими "ідеальними" людьми.