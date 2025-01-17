Верховный суд США поддержал закон о блокировке TikTok: соцсети осталось работать два дня

Верховный суд США признал конституционным закон, запрещающий работу TikTok в стране с 19 января, если китайская компания ByteDance не продаст сервис. Суд обосновал свое решение "нейтральной к контенту" причиной, выразив беспокойство о возможности Китая собирать большие объемы данных об американских гражданах через TikTok.

Единственным способом избежать блокировки является продажа платформы ее китайской материнской компанией ByteDance, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Verge.

А тем временем Американцы массово учат китайский в Duolingo на фоне запрета TikTok и перехода в RedNote

Нет сомнений, что для более 170 миллионов американцев TikTok является мощным каналом для самовыражения и взаимодействия. Однако Конгресс решил, что блокировка или продажа необходимы для устранения обоснованных угроз национальной безопасности, связанных с практиками сбора данных TikTok и его взаимодействием с иностранным противником,

– говорится в решении суда.

Таким образом, TikTok будет заблокирован в США уже 19 января, если президент Джо Байден не продлит срок или ByteDance не продаст платформу. В то же время пресс-секретарь Байдена ранее отметил, что вопрос будущего соцсети будет решать новоизбранный президент Дональд Трамп.

Позиция Дональда Трампа

Дональд Трамп рассматривает возможность подписания указа о приостановлении действия закона о принудительной продаже TikTok на 60–90 дней, чтобы избежать немедленной блокировки платформы. Это дало бы его администрации время для переговоров или поиска временного решения. В противном случае соцсеть могут заблокировать уже в следующее воскресенье. Однако эксперты сомневаются, что Трамп сможет спасти TikTok, поскольку еще не вступил в должность.

Эта неопределенность может создать риски для компаний-поставщиков услуг, таких как Apple, Google і Oracle, которые продолжают сотрудничество с TikTok даже после технического вступления запрета в действие.

Возможные покупатели и позиция компании

Некоторые потенциальные покупатели TikTok ожидают начала действия запрета, надеясь, что ByteDance пойдет на уступки по продаже. Например, инициатива Project Liberty миллиардера Фрэнка МакКорта планирует приобрести приложение без алгоритма и перенести его на собственный социальный протокол. Однако неизвестно, позволит ли Китай осуществить даже такую "обрезанную" продажу.

Также появились слухи, что китайские чиновники рассматривают возможность привлечь Илона Маска как покупателя или посредника в потенциальной сделке, однако компания ByteDance отвергла эти предположения.

Юристы TikTok и группа блогеров утверждают, что запрет нарушает Первую поправку к Конституции США. Зато правительство США настаивает, что закон, принятый Конгрессом и подписанный президентом, является критически важным для защиты национальной безопасности.

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Представители Верховного суда отметили, что их решение является узкоспециализированным и учитывает "новейшие технологии с трансформационными возможностями", учитывая масштаб TikTok, его уязвимость к контролю со стороны иностранных противников и большие объемы чувствительных данных, которые собирает платформа.